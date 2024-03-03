Маршрут объезда участка трассы «Таврида» изменили

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В ночь на воскресенье власти республики временно ограничили движение по трассе «Таврида» и опубликовали три пути объезда по сельским дорогам в Ленинском и Кировском районах.

«Поменялся маршрут объезда участка трассы „Таврида“, где ранее ввели ограничения. Движение транспорта осуществляется транзитом через Феодосию», - написал Крючков.

Жители Крыма ранее сообщили в социальных сетях о сильных взрывах над Феодосией. Минобороны России сообщало, что силы ПВО уничтожили 38 украинских беспилотников в небе над полуостровом.

Днем ранее, 2 марта, правоохранители в Крыму обнаружили взрывчатку на днище автомобиля , который попытался попасть на полуостров через КПП «Джанкой».