Марку в честь бывшего бойца СС Хунку захотели выпустить на Украине

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На лицевой части марки изобразили как самого экс-бойца СС, так и аплодирующего президента Украины Владимира Зеленского с женой.

Ранее эмигрировавшего в Канаду Ярослава Хунку представили Зеленскому во время визита последнего в канадский парламент. Ветерана назвали борцом за независимость Украины во время Второй мировой войны. Но как выяснилось позже, он состоял в добровольческой дивизии СС «Галичина» , которая известна своими зверствами против евреев, поляков и белорусов.

Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик после этого случая заявил о недопустимости чествования людей, которые стояли в одном ряду с нацистами в годы Второй мировой войны.

На фоне разразившегося скандала спикер парламента Канады Энтони Рота решил подать в отставку.

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