«Марионетка Сороса». Маск жестко раскритиковал нового преемника Байдена

Вице-президент США и новый кандидат на должность главы государства Камала Харрис является марионеткой, которой управляет Александр Сорос - сын скандально известного американского финансиста Джорджа Сороса. Об этом заявил основатель Tesla и SpaceX Илон Маск в соцсети X.

Он прокомментировал фотографию Сороса с Харрис и сообщение о том, что тот поддержал кандидатуру Харрис.

«Я хотел бы просто поблагодарить Александра Сороса за то, что он не заставляет никого сомневаться в том, кто будет его следующей марионеткой», - указал Маск.

Предприниматель добавил, что президент США Джо Байден решил не избираться на второй срок из-за демократов, которые хотят поставить вместо него более послушную куклу. Маск также рассказал, что республиканец Дональд Трамп, в отличие от Харрис, не является марионеткой и может провести государственную реформу.

Ранее политолог Дмитрий Солонников предположил, что Байден вышел из предвыборной гонки из-за плохого самочувствия. По мнению эксперта, в случае победы Харрис ключевые решения за нее будут принимать другие люди.