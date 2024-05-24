24 мая 2024, 06:15

Marinette Marine построит для США два ракетных фрегата

РИА «Новости»
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Армия США к 2030 году получит два новых ракетных фрегата. Пентагон заключил контракт на их проектирование и строительство с компанией Marinette Marine.

Минобороны США заключило с компанией из Висконсина контракт на сумму 1 044 529 113 долларов, сообщила пресс-служба. Подрядчиком выступило командование Военно-морских систем в Вашингтоне в округе Колумбия.

«[Контракт] на реализацию вариантов детального проектирования и строительства двух управляемых кораблей класса Constellation - ракетных фрегатов FFG 66 и FFG 67», - объявил Пентагон.

Более половины работ выполнят в штате Висконсин, еще пятую часть - в Нью-Джерси. Средства выделят из бюджета США на 2024 год, а сам контракт рассчитан до 2030 года.

Бывший командующий дивизией подводных лодок Северного флота России Всеволод Хмыров в 2019 году называл состав ВМФ США избыточным. По его словам, американская армия имела достаточное количество кораблей.

США Пентагон Корабли
24 мая 2024, 00:48
Вучич поблагодарил Россию за голосование против резолюции по Сребренице
РИА «Новости»
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Президент Сербии Александр Вучич поблагодарил страны, проголосовавшие против резолюции «о геноциде в Сребренице» на Генеральной ассамблее (ГА) ООН. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Хочу поблагодарить Китай и Российскую Федерацию, а также Эмираты. Никогда этого Сербия не забудет, огромное спасибо и нашим венгерским братьям. А словакам, грекам, киприотам - за то, что решили воздержаться», - сказал политик.

Генассамблея ООН приняла резолюцию об учреждении Международного дня размышления и памяти о геноциде 1995 года в Сребренице. Документ осуждает любое отрицание этих событий. Российская делегация не поддержала проект резолюции , назвав его однобоким и политически мотивированным.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что принятая резолюция подталкивает Боснию и Герцеговину к конфронтации и угрожает миру и безопасности в регионе.

Сербия Россия ООН Китай Александр Вучич
23 мая 2024, 23:49
Угроза миру и безопасности. Небензя оценил резолюцию о «геноциде в Сребренице»
РИА «Новости»
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Постпред России при ООН Василий Небензя раскритиковал резолюцию о «геноциде в Сребренице» на заседании Совбеза организации. По словам дипломата, она лишь подтолкнет Боснию и Герцеговину к конфронтации. Цитату привело РИА «Новости».

«Очевидно одно: инициаторы сегодняшнего решения действуют намеренно, подталкивая Боснию и Герцеговину к конфронтации, без оглядки на то, какую цену они заплатили в ходе гражданской войны в 90-е годы», - заявил Небензя.

Дипломат напомнил, что во время гражданской войны погибли 100 тысяч человек: бошняков, сербов и хорватов. Он предположил, что резолюция о геноциде принята для того, чтобы боснийские народы никогда не помирились. Небедзя добавил, что Россия видит в этих действиях угрозу миру и безопасности не только в Боснии и Герцеговине, но и во всем регионе.

Генассамблея ООН приняла резолюцию о создании Международного дня размышления и памяти о геноциде 1995 года в Сребренице. Текст документа осуждает любое отрицание геноцида Сребренице.

Россия отказалась поддержать проект , назвав его однобоким и политически мотивированным.

Из-за резолюции президент Республики Сербской Милорад Додик сообщил о подготовке проекта соглашения о мирном разграничении Боснии и Герцеговины.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что принятие резолюции о геноциде приведет к распаду Республики Сербской.

Сербия Войны Россия ООН Александр Вучич
23 мая 2024, 23:23
Следов от пуль не было. Генштаб Ирана опубликовал первые результаты расследования авиакатастрофы с Раиси
РИА «Новости»
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Генеральный штаб Вооруженных сил Ирана опубликовал предварительные результаты расследования авиакатастрофы с вертолетом президента Эбрахима Раиси. Об этом сообщило РИА «Новости».

Результаты расследования не показали внешнего воздействия на вертолет президента. Следов от пуль на корпусе летательного аппарата не обнаружили. Вертолет загорелся, столкнувшись с горой. До крушения пилоты были на связи с экипажами двух других вертолетов.

Ранее глава администрации президента Ирана Голам-хоссейн Эсмаили рассказал, что летел во втором вертолете. Всего в воздушной колонне было три летательных аппарата, два из которых успешно приземлились. По словам Эсмаили, пилот президента был командиром колонны и дал указание соседним экипажам набрать высоту, чтобы подняться над облаками, но после этого перестал выходить на связь.

Эбрахим Раиси погиб в воскресенье, 19 мая. Вертолет с президентом Ирана разбился в горах недалеко от города Варзакан.

Вертолеты Авиакатастрофы Иран Крушение вертолета с президентом Ирана Раиси
23 мая 2024, 20:51
«Сербский народ больше не может». Боснии и Герцеговине предложили мирно разделиться
РИА «Новости»
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Власти Республики Сербской в течение 30 дней проект представят соглашение о мирном разграничении Боснии и Герцеговины. Об этом сообщил президент РС Милорад Додик.

«Сегодня начинаем с формальным решением о том, что требуется мирное разграничение. Предложим сначала разъяснить политические полномочия в связи с энтитетами, сохранить при этом нынешнюю модель функционирования хозяйства и в течение нескольких лет приспособить его к модели мирного разграничения», - написал политик в соцсети Х.

Политик добавил, что сербский народ больше не может жить в такой Боснии и Герцеговине.

Правительство республики решило идти по пути разделения из-за резолюции о «геноциде в Сребренице» на Генассамблее ОНН. Додик заявил, что продвижение документа унизило сербов.

Президент Сербии Александр Вучич отмечал, что признание геноцида в Сребренице приведет к распаду Республики Сербской. Политик выразил уверенность, что приравнивание сербов к «геноцидальной нации» позволит требовать у них репарации, а позже уничтожить автономную Республику Сербскую.

Сербия Международные отношения ООН Александр Вучич

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