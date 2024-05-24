Marinette Marine построит для США два ракетных фрегата
Армия США к 2030 году получит два новых ракетных фрегата. Пентагон заключил контракт на их проектирование и строительство с компанией Marinette Marine.
Минобороны США заключило с компанией из Висконсина контракт на сумму 1 044 529 113 долларов, сообщила пресс-служба. Подрядчиком выступило командование Военно-морских систем в Вашингтоне в округе Колумбия.
«[Контракт] на реализацию вариантов детального проектирования и строительства двух управляемых кораблей класса Constellation - ракетных фрегатов FFG 66 и FFG 67», - объявил Пентагон.
Более половины работ выполнят в штате Висконсин, еще пятую часть - в Нью-Джерси. Средства выделят из бюджета США на 2024 год, а сам контракт рассчитан до 2030 года.
Бывший командующий дивизией подводных лодок Северного флота России Всеволод Хмыров в 2019 году называл состав ВМФ США избыточным. По его словам, американская армия имела достаточное количество кораблей.