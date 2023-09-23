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«Прокуратура Парижа потребовала провести судебный процесс над „Национальным фронтом“ (сейчас „Национальное объединение“ - прим. ред.) и 27 людьми, связанными с этой партией, включая Марин Ле Пен и ее отца Жана-Мари, подозреваемых в растрате средств Европейского государственного фонда в период с 2004 по 2016 годы», - отметили журналисты.

Обвинение требует возбудить дело о соучастии и сокрытии хищений государственных средств за весь рассматриваемый период. В качестве наказания, уточнило издание, требуют 10 лет тюрьмы и оплату штрафа в размере максимум одного миллиона евро - более 102 миллионов рублей - или двойную сумму доходов от преступления.

В июне 2017 года Марин Ле Пен предъявили обвинение в злоупотреблении доверием, позже обвинение было переквалифицировано в растрату государственных средств.

Ранее главе международного комитета сената США, автору «матери всех санкций» против России Роберту Менендесу предъявили обвинение в коррупции. По данным прокуратура Южного округа Нью-Йорка, он и его жена получили сотни тысяч долларов в качестве взяток.