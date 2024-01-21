Марафонский забег в Гонконге стал смертельным для участника

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Погибшим оказался 30-летний мужчина, он потерял сознание на стации метро Тинь Хау. Его экстренно отвезли в больницу, но местный житель скончался.

В общей сложности 842 участника марафона получили различные травмы, из них 30 человек обратились за медицинской помощью. В основном люди жаловались на ушибы и растяжения.

Среди женщин победительницей марафона стала представительница Эфиопии Мадина Армино, которая преодолела дистанцию за 2 часа 28 минут 47 секунд. В мужском зачете победу праздновал кениец Андерсон Серой, показавший результат 2 часа 12 минут 50 секунд.

В 2021 году ультрамарафон на 100 километров прошел в Китае, он стал смертельным для 21 участника.