«Маловероятная перспектива». Байдена призвали прекратить поддержку притязаний Украины на Крым
Президенту США Джо Байдену стоит прекратить поддержку притязаний Украины на Крым. Об этом заявил обозреватель британской газеты Guardian Стивен Вертхайм.
Он указал на то, что сохранение суверенитета Украины отвечает американским интересам, поскольку позволяет удерживать ВС России «подальше от территории НАТО».
«В то же время Байден должен отметить, что ни одна из этих целей не требует от США поддержки украинской попытки занять Крым. <…> Возвращение Крыма - маловероятная перспектива», - добавил журналист.
Он также считает, что подход США по неограниченной военной поддержке Украины исчерпал себя, а неудачи ВСУ усугубляют ситуацию. Поэтому Соединенным Штатам стоит прекратить идти на поводу у Украины с ее территориальными претензиями, подытожил Вертхайм.