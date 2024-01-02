«Маленький дракончик». Символ 2024 года по кличке Жорик нашли дома у Лукашенко

Публикацию озаглавили, приложив фотографии домашнего питомца белорусского лидера, - «Дракон Первого!».

«В преддверии года Дракона все показывали своих и не только своих питомцев, похожих на дракончиков. Уже 2,5 года у президента дома живет маленький дракончик - хамелеон Жорик!» - уточнил канал.

Ранее специалисты китайского Университета имени Сунь Ятсена в результате исследований выяснили, что домашние питомцы способствуют замедлению потери памяти у пожилых людей. Они пришли к выводу, что общение с домашним животным полностью компенсирует недостаток людей в семье, а также замедляет снижение вербальной памяти и беглости речи.

Дома у президента Белоруссии Александра Лукашенко живет необычный питомец - хамелеон по кличке Жорик. Об этом сообщил Telegram-канал «Пул Первого».