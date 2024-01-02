02 января 2024, 04:12

«Маленький дракончик». Символ 2024 года по кличке Жорик нашли дома у Лукашенко

РИА «Новости»
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Дома у президента Белоруссии Александра Лукашенко живет необычный питомец — хамелеон по кличке Жорик. Об этом сообщил Telegram-канал «Пул Первого».

Публикацию озаглавили, приложив фотографии домашнего питомца белорусского лидера, - «Дракон Первого!».

«В преддверии года Дракона все показывали своих и не только своих питомцев, похожих на дракончиков. Уже 2,5 года у президента дома живет маленький дракончик - хамелеон Жорик!» - уточнил канал.

Ранее специалисты китайского Университета имени Сунь Ятсена в результате исследований выяснили, что домашние питомцы способствуют замедлению потери памяти у пожилых людей. Они пришли к выводу, что общение с домашним животным полностью компенсирует недостаток людей в семье, а также замедляет снижение вербальной памяти и беглости речи.

Дома у президента Белоруссии Александра Лукашенко живет необычный питомец - хамелеон по кличке Жорик. Об этом сообщил Telegram-канал «Пул Первого».

Белоруссия Александр Лукашенко Животные
02 января 2024, 04:29
Взрывы прогремели в Киеве
РИА «Новости»
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В Киеве прогремели взрывы. Местные власти объяснили их работой средств противовоздушной обороны. Об этом сообщило украинское издание «Общественное».

Ранее в украинской столице прозвучала воздушная тревога. Предупреждения также действуют в шести областях страны: Житомирской, Киевской, Николаевской, Полтавской, Черкасской и Черниговской.

В понедельник вечером, 1 января, сообщалось о массовой атаке БПЛА на Киев. В городе прогремели взрывы. В городской военной администрации эти звуки объяснили работой системы ПВО. По данным Telegram-канала «Политика страны», большое количество ударных дронов двигались в сторону Киева через Бориспольский район. Часть из них сбили в области, но несколько беспилотников обошли преграду и прилетели в Киев.

Взрывы Киев ПВО
02 января 2024, 02:47
Болгарские таможенники проверили склады «Лукойл нефтохим» после запрета на нефть из РФ
РИА «Новости»
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Болгарская таможня проверила склады предприятия «Лукойл нефтохим Бургас» после вступления в силу запрета на экспорт нефтепродуктов, произведенных из сырой российской нефти. Об этом сообщили на сайте таможенной службы страны.

Согласно запрету заводу в Бургасе запрещено экспортировать некоторые нефтепродукты с 1 января 2024 года, а с 1 марта - заниматься переработкой российской нефти.

Ведомство также заявило, что в проверке задействовали около 150 таможенников из подразделений «Контроль», «Таможенная разведка и расследования» и «Акцизная деятельность».

Посол РФ в Болгарии Элеонора Митрофанова предупредила болгарские власти, что предприятие «Лукойл нефтохим Бургас» не выйдет купить по заниженной цене, несмотря на ограничения его деятельности.

Ранее генеральный директор компании «Сербиягаз» и зампредседателя Социалистической партии Сербии Душан Баятович заявил, что болгарские власти надеялись введением акциза на транзит газа из России остановить его поставки в Европу, но это оказалась невозможным. Потом болгарские власти отозвали свое решение.

Баятович также отметил, что Европа потеряла преимущество дешевого газа из России и идет к деиндустриализации. Страны смогли взять под контроль энергетический кризис, но цены уже не вернутся на прежний уровень.

Таможня Болгария Запреты Санкции Нефть
02 января 2024, 02:41
Стрельба на новогодней вечеринке в Лос-Анжелесе унесла жизни двух человек
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Два человека скончались в результате стрельбы во время новогодней вечеринки в Лос-Анжелесе. Восемь участников мероприятия попали в больницу с ранениями, сообщила радиостанция KABC.

«Два человека погибли на месте, восемь попали в больницу в результате стрельбы на несанкционированной вечеринке в складском помещении в центре Лос-Анджелеса в новогоднюю ночь», - говорилось в сообщении.

Подробности пока не известны, но сообщается, что кто-то открыл огонь после полуночи в понедельник, 1 января.

В Италии депутат от правящей партии страны ранил человека на новогодней вечеринке. Он показывал свой пистолет, когда тот выстрелил. Мужчина заявляет, что не нажимал на курок. Итальянская прокуратура расследует обстоятельства дела.

В Якутске мигранты открыли огонь на стройке. Стрельба произошла в строящемся здании, двое человек ранены. Полиция выясняет личности стрелявших. Известно, что они уроженцы стран ближнего зарубежья, сообщило Радио Sputnik.

Италия Стрельба Больницы Депутаты Мужчины Полиция
02 января 2024, 01:45
Илон Маск дал неутешительный прогноз на 2024 год
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Американский миллиардер Илон Маск дал зловещий прогноз по поводу 2024 года. По его словам, наступивший год будет хуже предыдущего. Он написал об этом в своей социальной сети Х.

«Мой прогноз: 2024 будет еще более безумным», - отметил предприниматель.

Так он ответил на вопрос одного из пользователей соцсети. Комментатор спросил, чего ждать в наступившем году после «четырех лет сумасшествия».

Маск регулярно делает заявления в соцсети. Например, он размышлял о будущем человечества в космосе. Бизнесмен уверен - миру стоит серьезно заняться покорением космоса для переселения на другие планеты. Часть городов он предложил организовать на Марсе, написал Life.

При этом его социальная сеть Х теряет в стоимости. После ее покупки Маском акции компании упали более чем на 70%. Такая тенденция связана с рекламодателями, которые все чаще отказываются сотрудничать с Х после заявлений Маска о евреях. Это продолжается, даже несмотря на угрозы бизнесмена по поводу обращения в суд на компании, которые бойкотируют его соцсеть.

Илон Маск

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