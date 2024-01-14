Мальдивы приказали Индии вывести военных

«Муиззу сделал уничижительный комментарий и заявил, не назвав Индию, что его страна, возможно, и маленькая, но она „не дает им (Индии - прим. ред.) лицензии угрожать нам“», - отметили журналисты.

Его комментарии прозвучали на фоне дипломатического скандала с Индией из-за уничижительных публикаций в социальных сетях трех его министров в адрес премьер-министра Нарендры Моди.

До этого президент потерпел серьезную неудачу на фоне продолжающихся политических споров между Индией и Мальдивами: партия Муиззу проиграла местные выборы, а проиндийская партия одержала убедительную победу. Это лично задело мальдивского лидера.

Мохамед Муиззу, набрав более 54% голосов, победил на выборах в октябре. Кампания кандидата проходила под лозунгом «Индия прежде всего». При этом Муиззу известен тем, что активно поддерживает Китай.

Власти Мальдивских островов выдвинули Индии ультиматум. Как сообщил телеканал India TV , мальдивский лидер Мохамед Муиззу заявил, что Индия при любых обстоятельствах должна вывести свои войска до 15 марта.