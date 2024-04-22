22 апреля 2024, 11:59

Мальчика в Киеве зверски избили за просмотр мультиков на русском

РИА «Новости»
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Несовершеннолетний в Киеве стал жертвой агрессии со стороны одноклассников за просмотр мультфильма на русском языке. Об этом сообщил Telegram-канал Readovka со ссылкой на украинские СМИ.

По информации источника, пострадавший получил сильные травмы ноги и паха, однако маме не стал признаваться после угроз со стороны помощника учителя.

На десятый день после избиения мама заметила сильно опухшую ногу у сына, после чего он рассказал о произошедшем. В больнице медики обнаружили у школьника разрыв оболочки внутри яичка, отек ноги, водянку и гематому. Теперь ему предстоит длительное лечение.

Ранее власти Ивано-Франковска официально запретили исполнять песни на русском языке в городе. Причиной стало избиение уличного музыканта, который спел песню и стал жертвой нападения.

В феврале сотрудники СБУ заставили извиняться молодого человека в Киевской области, который выкрикивал лозунг «Ахмат - сила».

Русский язык Киев Школьники Избиения
22 апреля 2024, 11:47
Троих немцев заподозрили в шпионаже в пользу Китая
Global Look Press
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Немецкие правоохранительные органы задержали троих граждан по подозрению в шпионаже в пользу Китая. Об этом сообщила пресс-служба генеральной прокуратуры Германии.

В ведомстве отметили, что речь идет о задержанных Хервиге Ф., Ине Ф. и Томасе Р. Их задержали в Дюссельдорфе и Бад-Хомбурге. В домах и на рабочих местах обвиняемых прошли обыски.

Обвиняемых подозревают в работе на китайскую секретную службу до июня 2022 года. По данным прокуратуры, Томас Р. выступал агентом сотрудника спецслужбы Китая и получил в Германии сведения об инновационных технологиях, которые можно использовать в военных целях.

Для этого он воспользовался услугами супружеской пары Хервига Ф. и Ины Ф., которые через собственную компанию из Дюссельдорфа передали Китаю информацию о технологии, которую можно применить, в том числе, для производства двигателей на боевые корабли. В ближайшее время фигуранты предстанут перед судом.

Ранее в Баварии задержали двух человек по подозрению в шпионаже в пользу России.

Германия Китай
22 апреля 2024, 10:46
Лавров сделал предупреждение Западу о прямом столкновении ядерных держав
РИА «Новости»
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США и их сателлиты опасно балансируют на грани прямого военного столкновения ядерных держав, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Министр предупредил, что такое положение дел чревато катастрофическими последствиями.

Эту тему глава МИД поднял в приветствии участникам Московской конференции по нераспространению, организуемой Центром энергетики и безопасности, отметив, что эта встреча проходит в непростых условиях.

По оценке Лаврова, кризис системы контроля над вооружениями, разоружения и ядерного нераспространения на сегодня показывает деградацию в области международной безопасности. И ее, заметил Лавров, можно назвать беспрецедентно глубокой.

«США и их натовские сателлиты по-прежнему одержимы идеей нанести России „стратегическое поражение“, готовы и далее сдерживать нашу страну до „последнего украинца“», - указал министр.

При этом, по его словам, Запад опасно балансирует на грани прямого военного столкновения ядерных держав, что может привести к катастрофическим последствиям.

Особое беспокойство вызывает то, что именно «тройка» западных ядерных государств входит в число ключевых спонсоров властей Украины , продолжил он. Эти же страны выступают и главными инициаторами различных провокационных шагов.

«Видим в этом серьезные стратегические риски, ведущие к повышению уровня ядерной опасности», - добавил глава МИД.

Ядерное оружие Сергей Лавров Россия
22 апреля 2024, 10:17
Польша заявила о готовности разместить у себя ядерное оружие
РИА «Новости»
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Власти Польши готовы дать согласие на размещение американского ядерного оружия на своей территории. Об этом изданию Fakt заявил президент республики Анджей Дуда.

«Если в рамках программы Nuclear Sharing для укрепления безопасности восточного фланга НАТО наши союзники решат разместить ядерное оружие, то мы готовы. Польша является союзником альянса, в этом отношении у нас тоже есть обязательства. Это значит, мы реализуем общую политику», - заявил он.

Дуда добавил, что вопрос размещения ядерного оружия является темой переговоров США и Польши. Президент напомнил, что уже несколько раз говорил о готовности страны к этому.

«Россия с военной точки зрения укрепляет Калининградскую область. Недавно они также направила ядерное оружие в Белоруссию», - подчеркнул Дуда.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что страна готова к ядерной войне с военно-технической точки.

Ядерное оружие США Польша
22 апреля 2024, 10:15
Странам Евросоюза запретят импорт российского газа
РИА «Новости»
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Одним из пунктов нового пакета антироссийских санкций Евросоюза станет отказ от импорта сжиженного природного газа. Министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрем заявил об этом перед заседанием Совета глав МИД стран ЕС в Люксембурге, сообщило РИА «Новости».

Он сказал журналистам, что министры обсудят способы увеличить поддержку Украины. Одним из них станет запрет на импорт российского газа.

«Принятие 14-го пакета санкций - одна из важнейших вещей, мы намерены включить запрет на импорт СПГ», - сказал министр.

Вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил о запуске работы над очередным пакетом антироссийских санкций. Он заявил, что в него включат меры для контроля над соблюдением потолка цен на нефть и введут ответственность за обход уже введенных ограничений. Сократить импорт энергоресурсов из России призвали страны G7.

Экспорт Швеция Газ Санкции Россия Евросоюз Экономика

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