Мальчика в Киеве зверски избили за просмотр мультиков на русском

По информации источника, пострадавший получил сильные травмы ноги и паха, однако маме не стал признаваться после угроз со стороны помощника учителя.

На десятый день после избиения мама заметила сильно опухшую ногу у сына, после чего он рассказал о произошедшем. В больнице медики обнаружили у школьника разрыв оболочки внутри яичка, отек ноги, водянку и гематому. Теперь ему предстоит длительное лечение.

Ранее власти Ивано-Франковска официально запретили исполнять песни на русском языке в городе. Причиной стало избиение уличного музыканта, который спел песню и стал жертвой нападения.

В феврале сотрудники СБУ заставили извиняться молодого человека в Киевской области, который выкрикивал лозунг «Ахмат - сила».