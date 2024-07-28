28 июля 2024, 17:59

Малайзия попросилась в БРИКС

РИА «Новости»
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Малайзия передала российской стороне письмо, в котором она выразила желание вступить в БРИКС. Об этом сообщил премьер-министр Анвар бин Ибрагим, его процитировало РИА «Новости».

Также Малайзия согласилась стать стратегическим партнером БРИКС. Ибрагим добавил, что обсудил вступление в организацию с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, когда тот был в Куала-Лумпуре.

По данным пресс-службы МИД России, стороны обсудили ряд вопросов, в том числе взаимодействие по линии регионов и связи стран в сфере образования, науки и экономики. Лавров в рамках визита в Малайзию провел переговоры с коллегой Мохамадом Хасаном и премьером Ибрагимом.

Министры иностранных дел также провели церемонию обмена нотами о намерении сторон наладить сотрудничество в сфере подготовки специалистов-международников.

На встрече с премьером и главой МИД Лавров был в традиционной рубашке в стиле батик. Он признался, что ему было приятно вести диалог в такой одежде.

МИД РФ БРИКС Азия
28 июля 2024, 18:22
Эрдоган дал пощечину мальчику за отказ целовать руку
РИА «Новости»
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган дал пощечину мальчику, который не выразил свое почтение и не поцеловал руку главы государства. Об этом сообщила газета Cumhuriyet.

Эрдоган выступал в Ризе на церемонии вручения ключей от квартир пострадавшим при землетрясении. На сцену вышли несколько детей, чтобы получить ключи. Один из них подошел к Эрдогану и пожал ему руку. В ответ на это турецкий лидер шлепнул ребенка по лицу, а стоящий рядом мужчина объяснил мальчику, что ему необходимо сделать. После этого мальчик поцеловал руку.

Ранее Эрдоган объявил, что ждет извинений от главы Палестинской национальной администрации Махмуда Аббаса, который проигнорировал его приглашение и не стал выступать в парламенте. Он отметил, что в Турции ждали приезда чиновника из Палестины.

Турецкий лидер также прокомментировал речь премьера Израиля Биньямина Нетаньяху в конгрессе США. Он отметил, что американцы аплодировали «маньяку-Гитлеру». Эрдоган также назвал власти США беспринципными.

Турция Реджеп Эрдоган
28 июля 2024, 18:08
«С самого начала возникли вопросы». Блок AUKUS обнажил проблемы
Pxhere
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Блоку AUKUS, в состав которого входят Австралия, Великобритания, США, исполняется три года. Несмотря на обширные планы, похвастаться пока нечем. Как сообщило РИА «Новости», у этой тройки возникают новые проблемы на фоне старых.

Блоку AUKUS, в состав которого входят Австралия, Великобритания, США, исполняется три года. Несмотря на обширные планы, похвастаться пока нечем. Как сообщило РИА «Новости» , у этой тройки возникают новые проблемы на фоне старых.

«С самого начала возникли вопросы о целесообразности блока», - написали авторы публикации.

В планах AUKUS - дать Австралии атомные субмарины, но возникли сложности. Оказалось, что верфи, работающие на модернизацию американского флота, отстают на годы.

Члены союза также договаривались обменяться данными в области искусственного интеллекта, но опять возникли препятствия.

«Нетрудно представить, что из AUKUS [кандидат в президенты США Дональд] Трамп выйдет без колебаний. Тем более что речь идет о „детище“ нелюбимого им [нынешний американский лидер Джо] Байдена», - добавили журналисты.

Ранее Новая Зеландия начала разрабатывать возможность присоединения к AUKUS. Страна рассчитывала стать активным и конструктивным партнером объединения ради собственной безопасности.

Еще один новый кандидат - Канада. Государство стремилось присоединится к альянсу и рассматривало возможность создания атомных подводных лодок для обеспечения суверенитета страны в Арктике.

США Великобритания Австралия Искусственный интеллект Дональд Трамп Новая Зеландия Джо Байден
28 июля 2024, 14:49
Супруги из России стали жертвами аварии с пьяным водителем в Абхазии
РИА «Новости»
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Двое граждан России погибли в Абхазии из-за аварии с участием местного водителя, который сел пьяным за руль. Об этом сообщила пресс-служба МВД республики.

ДТП произошло в Гагрском районе, на 12-м километре трассы Псоу - Ингур. Врио начальника ГАИ Дамей Авидзба подтвердил, что водитель-абхазец выехал на встречку и столкнулся с иномаркой, в которой находились супруги-россияне и два ребенка.

Взрослые погибли, а дети получили травмы различной степени тяжести. Пострадавших доставили в Центральную районную больницу Гагры. По факту смертельного ДТП возбудили уголовное дело.

Ранее автомобильная авария произошла в Удмуртии - пьяный 16-летний подросток за рулем ВАЗ-2115 не справился с управлением, и машина перевернулась. В результате погибла пассажирка - 19-летняя девушка. Водитель и находившийся в салоне 13-летний мальчик не пострадали.

Уголовное дело ДТП Абхазия Россия Машины Водители
28 июля 2024, 13:24
США создадут новое военное командование в Японии
Unsplash
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США создают новое военное командование в Японии для противодействия Китаю. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal.

«Новое американское командование будет координировать военные действия с японцами, планировать совместные учения и участвовать в обороне страны в случае начала боевых действий», - написали авторы материала.

Американские и японские чиновники о его создании официально объявят 28 июля.

Мировой порядок, в котором доминирует Запад, в Азии уже начал рушиться. Страны теперь решают поставленные задачи сами, заявил ученый Цуй Хэн. Не дает Североатлантическому альянсу «распространять щупальца» в частности Ассоциация государств Юго-Восточной Азии.

Большую тревогу у США вызывают отношения Китая и России. Особое беспокойство возникло из-за совместных военных учений стран у берегов Аляски.

США Военные учения Военные Япония Ученые Чиновники Запад Китай Азия

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