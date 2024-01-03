В стране уже случился «резкий крах производства». Чтобы исправить ситуацию, нужно отменить санкции против России, выйти из Евросоюза и развивать «экономический патриотизм.

«Антироссийские санкции убивают нас взрывом цен на энергоносители. ЕС, евро и политики убивают нас, макронизм убивает нас!» - написал французский политик.

В Польше тоже обратили внимание на устойчивость России к западным санкциям. Экономический удар по РФ был мощным, но страна устояла. При этом побеждает не тот, кто сильно бьет, а кто дольше выдержит, привело радио Sputnik слова польского журналиста Анджея Щесняка.

Более того, несмотря на реализованные Западом экономические ограничения, Россия добилась успехов в этой сфере. Например, рост ВВП страны составил 3,5%, а некоторые предприятия увеличили свой доход на 24%. Благодаря таким показателям Всемирный банк включил экономику РФ в пятерку ведущих.