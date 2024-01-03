03 января 2024, 02:05

«Макронизм убивает нас». Французский политик призвал отменить санкции против РФ

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Французскую экономику восстановит отмена антироссийских санкций. Пока что введенные против РФ ограничения убивают Францию, написал глава партии «Патриоты» Флориан Филипо в соцсети X

В стране уже случился «резкий крах производства». Чтобы исправить ситуацию, нужно отменить санкции против России, выйти из Евросоюза и развивать «экономический патриотизм.

«Антироссийские санкции убивают нас взрывом цен на энергоносители. ЕС, евро и политики убивают нас, макронизм убивает нас!» - написал французский политик.

В Польше тоже обратили внимание на устойчивость России к западным санкциям. Экономический удар по РФ был мощным, но страна устояла. При этом побеждает не тот, кто сильно бьет, а кто дольше выдержит, привело радио Sputnik слова польского журналиста Анджея Щесняка.

Более того, несмотря на реализованные Западом экономические ограничения, Россия добилась успехов в этой сфере. Например, рост ВВП страны составил 3,5%, а некоторые предприятия увеличили свой доход на 24%. Благодаря таким показателям Всемирный банк включил экономику РФ в пятерку ведущих.

Санкции Россия Евросоюз Польша Франция Экономика
03 января 2024, 03:36
Новые симптомы COVID-19 нашли в Великобритании
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Вирулентный штамм COVID-19, который стал доминирующей формой вируса по всему миру, смог породить два новых симптома. Об этом сообщило издание Daily Mirror.

По данным Управления национальной статистики, к обычным симптомам, о которых ранее сообщали люди с COVID-19, таких как насморк, кашель, головные боли и слабость, добавились бессонница и тревога. К тому же, меньше людей стали жаловаться на потерю вкуса и обоняния.

Специалисты Центров по контролю и профилактике заболеваний предупредили, что штамм JN.1 вируса набирает обороты не только в Великобритании, а также в США, Исландии, Португалии и Испании. Также его быстрое распространение зафиксировали во Франции, Китае и Индии.

Среди россиян выявили рост числа случаев заболевания гриппом и ОРВИ на 5%, писала газета «Петербургский дневник». При этом в 46 регионах показатели заболеваемости превысили среднероссийские.

Великобритания Болезни Коронавирус в России и в мире Главное о COVID-19
03 января 2024, 03:17
Полиция Аргентины задержала аферистку из России
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Аргентинские правоохранители задержали уроженку России, которую подозревают в финансовых махинациях на родине. Российское посольство изучает подробности ареста, сообщила газета La Naciоn.

«Женщина 37 лет имела международный ордер на арест. Она разыскивалась за серию афер на два миллиона долларов. Сегодня она была задержана в столице», - написали авторы статьи.

Задержанная приехала в Аргентину в январе 2023 года с мужем, дочерью и свекровью. Каждые два месяца семья переезжала на новое место жительства. За год пребывания в стране женщина регулярно вкладывалась в недвижимость через подставных людей.

Вероятнее всего, власти Аргентины экстрадируют мошенницу в Россию для дальнейшего разбирательства, отметили авторы статьи.

Другой уроженец России был арестован в Финляндии. Полиция страны задержала его по подозрению в военном преступлении на Украине. Мужчина находится в тюрьме финского города Вантаа.

В Германии суд разрешил экстрадировать россиянина , совершившего убийство в Мюнстере. В марте 21-летнего жителя Чечни осудили за смертельное избиение человека.

Аргентина Женщины Россия Аресты Полиция
03 января 2024, 02:55
Рейсовый автобус попал в ДТП в Торонто
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Рейсовый автобус столкнулся с легковым автомобилем в канадском городе Торонто. В результате аварии пострадали 12 человек. Об этом сообщил телеканалCTV.

Рейсовый автобус столкнулся с легковым автомобилем в канадском городе Торонто. В результате аварии пострадали 12 человек. Об этом сообщил телеканал CTV.

Предположительно, водитель автобуса не справился с управлением и выехал на встречную полосу.

В результате аварии автобус вылетел в кювет. В момент ДТП в нем находились 14 человек, 11 из них госпитализировали с различными травмами. Кроме того, в больницу попал водитель легкового автомобиля.

Ранее грузовик влетел в перевернувшийся автобус в районе города Акчадаг в Турции. Автобус ехал из Стамбула в Малатью, но по пути перевернулся. После этого в него въехал грузовик, следовавший в том же направлении. В результате аварии погибли четыре человека. Травмы получили 36 человек. Причиной ДТП могли стать природные условия: гололедица и густой туман.

Аргентина Женщины Россия Аресты Полиция
03 января 2024, 02:45
Мертвого мужчину нашли в двигателе самолета в США
Pxhere
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Житель США залез в двигатель самолета в международном аэропорту Солт-Лейк-Сити. Позже его нашли мертвым, сообщил телеканал CNN.

По данным аэропорта, 30-летний мужчина пробрался на охраняемую территорию через запасной выход терминала и побежал к южному концу западной взлетно-посадочной полосы аэропорта, где вели противообледенительные работы.

После этого американец залез в неработающий двигатель самолета, где его без сознания обнаружили спасатели. Реанимировать его не получилось. Сейчас полицейские выясняют причину смерти мужчины.

Также устанавливаются личность погибшего и мотивы его поступка. Ситуация с мужчиной в двигателе не сказался на работе аэропорта.

Ранее в аэропорту японского города Токио при посадке загорелся самолет.

Пожарные службы тушили лайнер несколько часов, сообщал сайт kp.ru. В этот момент на борту находились более 400 пассажиров, их оперативно эвакуировали.

США Полиция

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