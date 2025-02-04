04 февраля 2025, 11:25

Макрона заподозрили в подготовке переворота ради третьего президентского срока

Global Look Press
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Эммануэль Макрон запланировал государственный переворот, чтобы баллотироваться на третий президентский срок. Об этом в соцсети X написал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

Так политик прокомментировал решение Макрона выдвинуть на пост председателя Конституционного совета своего Ришара Феррана.

Филиппо считает, что это назначение «своих» людей поможет нынешнему президенту Франции «попробовать идею баллотироваться на третий срок».

«Его назначение не случайно. Макрон готовит государственный переворот», - заявил лидер партии «Патриоты».

Ранее Флориан Филиппо сказал, что план главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по ускоренному заключению торговых соглашений против президента США Дональда Трампа угрожает сельскому хозяйству Франции , и назвал эту инициативу «полным безумием».

Эммануэль Макрон Франция Выборы
04 февраля 2025, 10:06
Результаты расследования авиакатастрофы близ Актау опубликуют на этой неделе
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На этой неделе будут опубликованы результаты расследования авиакатастрофы, произошедшей в районе Актау. Об этом сообщил министр транспорта Казахстана Марат Карабаев.

«Мы об этом говорили, что привлечены международные специалисты Азербайджана, России, Бразилии (как страны производителя), от ИКАО. Все они вместе работают, находится (расследование - прим. ред.) на завершающем этапе. Мы ожидаем, что в ближайшие дни будет предварительный отчет опубликован официально на нашем сайте», - процитировал его издание NUR.KZ.

Министр не уточнил конкретную дату. Специалистам необходимо время, чтобы завершить свою работу, подчеркнул Карабаев. До публикации официальных результатов дополнительных комментариев не будет, добавил он.

Самолет авиакомпании AZAL, следовавший из Баку в Грозный, 25 декабря разбился в Казахстане. На борту было 67 человек, 38 из них погибли.

Ранее была опубликована расшифровка разговора пилотов разбившегося самолета AZAL с диспетчерами. Стало ясно, что основные решения о полете летчики приняли самостоятельно. Также подтвердилась информация о возможном внешнем воздействии на борт.

Перед крушением лайнера раздался громкий взрыв. Обстановку внутри самолета можно было сравнить со взглядом смерти в глаза , рассказала 360.ru выжившая пассажирка Кристина из Владивостока.

Казахстан Авиакатастрофы Самолеты Авиакомпании Крушение самолета в Актау
04 февраля 2025, 09:34
Трамп освободил Канаду от пошлин на 30 дней после переговоров с Трюдо
Global Look Press
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США на 30 дней приостановили введение пошлин против Канады. Об этом заявил канадский премьер-министр Джастин Трюдо после разговора с американским лидером Дональдом Трампом.

«Предложенные пошлины будут приостановлены как минимум на 30 дней, пока мы работаем вместе», - процитировало слова Трюдо РИА «Новости».

Премьер отметил, что Канада внесет наркокартели в террористический список, будет круглосуточно контролировать границы и запустит совместное с Америкой подразделение для борьбы с преступностью и отмыванием денег.

«Почти десять тысяч человек на границе работают и будут работать над защитой границы», - сказал Трюдо.

Ранее Трамп написал в соцсети Truth Social, что остался доволен переговорами с канадским премьером. Он отметил, что Канада согласилась обеспечить безопасность США в обмен на приостановку импортных пошлин на 30 дней. За это время американская сторона посмотрит, получится ли государствам достичь окончательной экономической сделки.

США Канада Дональд Трамп Пошлины Переговоры
04 февраля 2025, 08:24
Тысячи граждан Латвии проявили интерес к переезду в Россию
Unsplash
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Более 20 тысяч латвийцев за последнее время заинтересовались механизмом переезда в Россию. Об этом РИА «Новости» заявил временный поверенный в делах России в Латвии Дмитрий Касаткин.

Он отметил резкий всплеск интереса граждан Латвии к переселению в Россию. Реализацией такого механизма занимается российское посольство и представительство МВД в Риге, добавил Касаткин.

«Только за прошедший год в наш адрес поступило более 20 тысяч обращений за получением соответствующих консультаций», - подчеркнул собеседник агентства.

По его словам, в предшествующие годы интерес к переезду проявляли всего несколько тысяч человек.

Ранее власти Латвии ограничили изучение русского языка в школах, несмотря на то, что на нем разговаривает значительная часть населения. Новые правила начнут действовать с 2026 учебного года. Уже начавшие изучать русский язык школьники смогут продолжить проходить курс до конца образовательного процесса.

Латвия Россия
04 февраля 2025, 08:00
Подземные толчки магнитудой 6,2 зафиксировали в Индонезии
Unsplash
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Землетрясение магнитудой 6,2 случилось недалеко от острова Дой в провинции Северное Молукку в Индонезии. Об этом сообщило метеорологическое агентство государства.

«Эпицентр землетрясения находился в море в 86 километрах к северо-востоку от острова Дои. Величина: 6,2», - написали в агентстве.

Информации о жертвах и ущербе не поступало.

Ранее землетрясение магнитудой 5,3 зафиксировали на Аляске. Сейсмологи выяснили, что подземные толчки произошли на расстоянии 71 километра к юго-востоку от города Николай. Очаг вибраций находился на глубине 8,8 километра.

Очень мощное землетрясение в этом году случилось 7 января в Тибете. Подземные толчки начались в районе уезда Тингри округа Шигадзе. В результате ЧП погибли 126 человек и 188 пострадали. Российский президент Владимир Путин выразил соболезнования председателю КНР Си Цзиньпину из-за случившегося.

Землетрясения Индонезия Владимир Путин Си Цзиньпин

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