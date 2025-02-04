Макрона заподозрили в подготовке переворота ради третьего президентского срока

На этой неделе будут опубликованы результаты расследования авиакатастрофы, произошедшей в районе Актау. Об этом сообщил министр транспорта Казахстана Марат Карабаев.

«Мы об этом говорили, что привлечены международные специалисты Азербайджана, России, Бразилии (как страны производителя), от ИКАО. Все они вместе работают, находится (расследование - прим. ред.) на завершающем этапе. Мы ожидаем, что в ближайшие дни будет предварительный отчет опубликован официально на нашем сайте», - процитировал его издание NUR.KZ.

Министр не уточнил конкретную дату. Специалистам необходимо время, чтобы завершить свою работу, подчеркнул Карабаев. До публикации официальных результатов дополнительных комментариев не будет, добавил он.

Самолет авиакомпании AZAL, следовавший из Баку в Грозный, 25 декабря разбился в Казахстане. На борту было 67 человек, 38 из них погибли.

Ранее была опубликована расшифровка разговора пилотов разбившегося самолета AZAL с диспетчерами. Стало ясно, что основные решения о полете летчики приняли самостоятельно. Также подтвердилась информация о возможном внешнем воздействии на борт.

Перед крушением лайнера раздался громкий взрыв. Обстановку внутри самолета можно было сравнить со взглядом смерти в глаза , рассказала 360.ru выжившая пассажирка Кристина из Владивостока.