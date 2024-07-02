Макрона упрекнули в попытке помешать выборам в парламент Франции

Она пояснила, что до нее дошли слухи, что Макрон намерен поменять генерального директора национальной полиции и главу жандармерии в ближайшее время.

По мнению Ле Пен, Макрон поставил перед собой цель не дать «Национальному объединению» набрать большинство голосов, чтобы лидер партии Жордан Барделла получил пост премьер-министра.

«Макрон делает все, чтобы противодействовать демократическому процессу», - подчеркнула Ле Пен.

Политик добавила, что распустив парламент, президент руководствовался личными побуждениями, а сегодня пытается сделать все, чтобы лишить избирателей возможность высказать свою позицию.

«Мы не согласимся на формирование правительства, если не сможем действовать в полную силу», - пояснила Ле Пен.

По ее словам, она уже разгадала ход Макрона, который начал снимать с выборов кандидатов из «Возрождения», чтобы большинство людей проголосовали за левый блок, получивший второе место по итогам первого тура. Таким образом «Национальное объединение» не получит парламентского большинства и ему придется создавать коалицию.

По итогам первого тура парламентских выборах во Франции первое место заняла п артия «Национальное объединение» Марин Ле Пен с результатом 33,15%. Второе место досталось левому блоку, который получил 27,99%. Центристская партия Макрона пришла третьей с результатом 20,76%.

После голосования в Париже и ряде других крупных городов страны прошли крупные митинги сторонников левых партий , выступающих против победы партии Ле Пен, которую назвали «фашистской». По данным СМИ, участники протестных акций принесли с собой флаги ЮАР и Палестины.