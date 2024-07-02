02 июля 2024, 15:51

Макрона упрекнули в попытке помешать выборам в парламент Франции

Global Look Press
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Провальный результат первого тура выборов в парламент Франции президентской партии «Возрождение» привело к тому, что глава государства Эммануэль Макрон инициировал административный переворот. С таким заявлением выступила лидер парламентской фракции «Национальное объединение» Марин Ле Пен в эфире радиостанции France Inter.

Она пояснила, что до нее дошли слухи, что Макрон намерен поменять генерального директора национальной полиции и главу жандармерии в ближайшее время.

По мнению Ле Пен, Макрон поставил перед собой цель не дать «Национальному объединению» набрать большинство голосов, чтобы лидер партии Жордан Барделла получил пост премьер-министра.

«Макрон делает все, чтобы противодействовать демократическому процессу», - подчеркнула Ле Пен.

Политик добавила, что распустив парламент, президент руководствовался личными побуждениями, а сегодня пытается сделать все, чтобы лишить избирателей возможность высказать свою позицию.

«Мы не согласимся на формирование правительства, если не сможем действовать в полную силу», - пояснила Ле Пен.

По ее словам, она уже разгадала ход Макрона, который начал снимать с выборов кандидатов из «Возрождения», чтобы большинство людей проголосовали за левый блок, получивший второе место по итогам первого тура. Таким образом «Национальное объединение» не получит парламентского большинства и ему придется создавать коалицию.

По итогам первого тура парламентских выборах во Франции первое место заняла п артия «Национальное объединение» Марин Ле Пен с результатом 33,15%. Второе место досталось левому блоку, который получил 27,99%. Центристская партия Макрона пришла третьей с результатом 20,76%.

После голосования в Париже и ряде других крупных городов страны прошли крупные митинги сторонников левых партий , выступающих против победы партии Ле Пен, которую назвали «фашистской». По данным СМИ, участники протестных акций принесли с собой флаги ЮАР и Палестины.

Эммануэль Макрон Франция Выборы Марин Ле Пен
02 июля 2024, 16:15
В АТОР оценили влияние антисирийских выступлений в Турции на отдых туристов из России
РИА «Новости»
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Произошедшие за последние несколько дней конфликты между турками и приехавшими в страну беженцами из Сирии не повлияли на приехавших на отдых россиян. Основные протестные акции прошли вдалеке от курортных районов. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России.

В организации пояснили, что самые крупные волнения охватили города Кайсери, Хатай и Газиантель, где протестующие поджигали машины и громили сирийские магазины. Местная полиция быстро подавила погромы и арестовала 67 самых активных участников.

Основной поток туристов из России приходится на курорты провинции Анталья, где прошел только один небольшой митинг в отдаленном от побережья районе. Поэтому отдыхающие даже не заметили протестные акции.

Кроме того, основные отели расположены в пригородах Антальи, где никаких протестов не происходило. В самом городе столкновения носили локальный характер и быстро пресекались полицией.

При этом представители туроператоров подчеркнули, что тем, кто путешествует самостоятельно и направляется в непопулярные у отдыхающих регионы, следует соблюдать осторожность. Особенно это касается восточных и юго-восточных провинций Турции, где расположены компактные места проживания сирийских беженцев. Полиция контролирует ситуацию, но иностранцам все же лучше выбирать маршруты без большого скопления людей и обходить районы, где идут митинги.

В ходе протестных акций против сирийских беженцев в турецком городе Кайсери пострадали 14 полицейских.

Погромы вспыхнули после разошедшегося слуха, что приехавший мигрант приставал на рынке к пятилетней девочке. Вышедшая на улицы толпа подожгла автомобили приезжих и разбила витрины сирийских магазинов.

Отдых Турция Мигранты Сирия Отели Протесты Россия Полиция Беженцы
02 июля 2024, 15:46
Дипломатическую победу Путина признали в США
РИА «Новости»
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Визит премьер-министра Индии Наренды Моди в Москву станет большой дипломатической победой президента России Владимира Путина. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

«Для Моди это будет первый двусторонний визит после избрания на третий срок на пост премьер-министра. Он нарушил традицию, решив посетить именно Россию, а не соседние Шри-Ланку, Мальдивы и Бутан. Предстоящая встреча с Моди в Москве станет дипломатической победой для Путина», - отметили журналисты.

Авторы статьи подчеркнули, что визит Моди придает особую важность отношениям Индии и России.

«Индия в последние годы стала одним из крупнейших потребителей сырой нефти. Она зависит от поставок российской военной техники и закупает все больше энергоресурсов», - добавили они.

Ранее СМИ сообщили, что Моди посетит Москву 8 июля. Факт предстоящего визита подтверждал помощник президента России Юрий Ушаков.

Индия Международные отношения Россия Нарендра Моди
02 июля 2024, 14:17
Китай ответил Столтенбергу на слова о вызовах ценностям НАТО
РИА «Новости»
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НАТО бросает вызов безопасности Китая, заявила на брифинге 2 июля официальный представитель МИД страны Мао Нин. По словам дипломата, альянс занимается вмешательством во внутренние дела КНР, искажая ее внутреннюю и внешнюю политику, сообщило РИА «Новости».

«Я не знаю, каковы ценности НАТО. Если они заключаются в том, чтобы использовать идеологические линии для <…> провоцирования конфронтации <…>, то Китай действительно не может с этим согласиться», - указала Мао Нин.

В действительности дела обстоят так, что это НАТО постоянно бросает вызов Китаю, продолжила она, отметив постоянное стремление альянса исказить и очернить политику КНР. Кроме того, по словам дипломата, организация бросает серьезный вызов интересам и безопасности Пекина.

В НАТО при этом заверяют, что не считают Китай противником. Об этом сообщал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью японской газете «Иомиури». При этом он отметил, что это Пекин бросает вызов ценностям, интересам и безопасности организации.

НАТО Китай
02 июля 2024, 14:06
В турецком Кайсери при беспорядках пострадали 14 полицейских
РИА «Новости»
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Беспорядки вспыхнули в турецком городе Кайсери в районах, где проживают сирийские мигранты. Во время бунта 14 полицейских получили ранения. Об этом сообщила местная газета Sözcü.

Поводом для беспорядков стал пронесшийся по городу слух, что на местном рынке в туалете 27-летний мигрант из Сирии приставал к пятилетней девочке, тоже сирийке.

Полицейские спасли подозреваемого от самосуда. Разъяренная толпа переворачивала автомобили и поджигала рабочие места, принадлежащие приезжим.

Среди собравшихся можно было услышать лозунги с призывом отправить президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в отставку.

На место происшествия прибыл губернатор Кайсери Гекмен Чичек, который призвал собравшихся разойтись, пообещав, что подобная ситуация не повторится.

Девочку и ее семью взяли под охрану. При разгоне беспорядков пострадали 14 полицейских и один пожарный.

В январе Турция пообещала депортировать часть задержанных после стрельбы в церкви в Стамбуле.

Беспорядки вспыхнули в турецком городе Кайсери в районах, где проживают сирийские мигранты. Во время бунта 14 полицейских получили ранения. Об этом сообщила местная газета Sözcü.

Турция Сирия Беспорядки

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