«А мы что, ведем войну? Третью мировую? Видимо, в этом и есть цель Макрона», - написал он.

Филиппо подчеркнул, что Франции необходимо выйти из состава НАТО и отказаться от дальнейшей поддержки украинского режима.

Ранее Макрон заявил, что Россия способна «напасть» на страны Европы. Также он не исключил, что в перспективе Евросоюз может направить своих военнослужащих на территорию Украины.

При этом он заявил, что не хочет воевать с русским народом. Политик отметил необходимость продолжать курс на деэскалацию украинского кризиса и заявил о создании коалиции по поставкам киевскому режиму дальнобойных ракет.