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Союза Франция - Германия больше не существует, а французские власти не должны подчиняться диктату других стран. Таким мнением лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо поделился с РИА «Новости».

«Пары Франция - Германия больше не существует. Единственная пара, которая существует, это союз „хозяин - раб“, и, к сожалению, мы здесь рабы», - пояснил он.

По мнению политика, Франция политически во всем уступила Германии, которая думает о национальных интересах. А французские правители предают свою страну, подчиняясь интересам Вашингтона и Брюсселя.

Филиппо также указал, что Германия «практически разрушила» французскую энергокомпанию EDF, которая конкурирует с немецкими производителями на западном рынке. ФРГ, в свою очередь, лоббировала принятие регулирования Евросоюза, приравнявшего стоимость дешевой атомной электроэнергии во Франции к дорогой немецкой «газовой», добавил собеседник издания Ранее Филиппо заявил, что Зеленский спровоцировал третью мировую войну. Он отмечал, что к такому исходу могут привести атаки ВСУ на территорию России, в том числе с применением западной техники.