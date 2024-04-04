Макрон заявил о «полезной информации» о теракте в «Крокусе»

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«Мы располагаем полезной информацией, не буду ее раскрывать здесь, о происхождении и организации этого теракта», - подчеркнул он.

Говоря о разговоре министра обороны России Сергея Шойгу с коллегой из Франции Себастьяном Лекорню, Макрон отметил, что сам просил провести диалог технического характера.

«Прежде всего, чтобы выразить солидарность», - добавил он.

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел вечером 22 марта. Перед концертом группы «Пикник» вооруженные боевики ворвались в здание, расстреляли людей, а затем устроили пожар. Погибли и пострадали сотни человек.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что целью заказчиков теракта, скорее всего, было нанесение ущерба единству страны. Россия - уникальный пример межконфессионального, межрелигиозного, межэтнического согласия.