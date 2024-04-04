04 апреля 2024, 16:10

Макрон заявил о «полезной информации» о теракте в «Крокусе»

Читайте нас в: Google Новости

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его страна располагает полезной информацией об организации теракта в «Крокус Сити Холле». Такое заявление он сделал на церемонии открытия олимпийского центра водных видов спорта под Парижем. Трансляцию вел Елисейский дворец в соцсети X.

«Мы располагаем полезной информацией, не буду ее раскрывать здесь, о происхождении и организации этого теракта», - подчеркнул он.

Говоря о разговоре министра обороны России Сергея Шойгу с коллегой из Франции Себастьяном Лекорню, Макрон отметил, что сам просил провести диалог технического характера.

«Прежде всего, чтобы выразить солидарность», - добавил он.

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел вечером 22 марта. Перед концертом группы «Пикник» вооруженные боевики ворвались в здание, расстреляли людей, а затем устроили пожар. Погибли и пострадали сотни человек.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что целью заказчиков теракта, скорее всего, было нанесение ущерба единству страны. Россия - уникальный пример межконфессионального, межрелигиозного, межэтнического согласия.

Пожары Россия Владимир Путин Франция Теракт в «Крокусе»
04 апреля 2024, 14:38
Границу Финляндии с Россией закрыли на неопределенный срок
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Финляндия продлила закрытие сухопутной границы с Россией на неопределенный срок и ввела ограничение на въезд морским транспортом. Об этом сообщило правительство страны.

По предложению МВД Финляндии пункты пропуска на сухопутной границе останутся закрытыми до дальнейших уведомлений. С 15 апреля приостановят работу пограничные пункты для морского транспорта, в том числе прогулочных судов, в поселке Нуйямаа, на островах Хаапасаари и Сантио. Заявления на предоставление убежища продолжат принимать только в оставшихся пунктах пропуска для морского и воздушного сообщения.

«Этой весной мы не увидели ничего, что позволило бы сделать вывод о существенном изменении ситуации. Кроме того, весна предоставит возможности оказать большее давление на Финляндию», - объяснила министр внутренних дел Мари Рантанен.

Пограничные пункты закрыли в ноябре 2023 года из-за наплыва беженцев из третьих стран. Финские власти объявили временное ограничение и неоднократно его продлевали.

Финляндия Дипломатия Туризм Визы Международные отношения Европа Россия
04 апреля 2024, 14:02
Румыния выступила за объединение с Молдавией на площадке ЕС
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Евросоюз станет площадкой для объединения Румынии и Молдавии. Румынский премьер-министр Марчел Чолаку назвал их разделение «исторической несправедливостью» в интервью DC News.

Политик поддержал вступление Молдавии в Евросоюз и объединение с Румынией в том или ином формате. По мнению Марчела Чолаку, произошла «историческая несправедливость», и прошлое не исправить, но можно подумать о совместном будущем.

«Я поддерживаю союз, и не получал запрета. Это мое право! Я по-прежнему верю в союз Республики Молдова и Румынии. [В то,] что это будет сделано внутри ЕС, или мы найдем другой путь», - сказал он.

Марчел Чолаку заявил, что устойчивость Молдавии обеспечили за счет помощи Румынии. Он напомнил, что в республике продолжили жить румыны.

Соцопросы показали, что рядовые жители обеих стран придерживались другой позиции. Около 54% румын не поддержали объединение с Молдавией. С ними согласились половина участников исследования в республике.

Дипломатия Молдавия Международные отношения Евросоюз Румыния
04 апреля 2024, 11:01
Посольство Израиля назвало число погибших россиян, служивших в ЦАХАЛ
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Девять военнослужащих израильской армии, имевших российское гражданство, погибли с момента обострения ситуации в секторе Газа. Об этом заявили на брифинге в посольстве Израиля в России, сообщил РБК.

В дипломатическом представительстве отметили, что среди солдат ЦАХАЛ есть множество россиян, обладающих двойным гражданством.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился после того, как 7 октября 2023 года боевики палестинского движения ХАМАС напали на Израиль. Из-за этих событий в армию еврейского государства мобилизовали 300 тысяч резервистов.

После атаки ХАМАС израильские силы начали наносить удары по сектору Газа, в том числе по мирным жителям. По данным Всемирного банка и ООН , 75% населения анклава стали беженцами. Свыше одного миллиона жителей Газы лишились домов, более половины оставшихся в секторе палестинцев голодают.

Израиль Конфликт Израиля и Палестины Ближний Восток
04 апреля 2024, 10:37
Режим бедствия ввели в Зимбабве из-за засухи
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва объявил в стране режим национального бедствия из-за сильной засухи. Он написал об этом в соцсети Х.

«Мы мобилизуем ресурсы для оказания помощи пострадавшим общинам и для смягчения последствий этого стихийного бедствия», - подчеркнул Мнангагва.

Небывалая засуха, вызванная климатическим феноменом Эль-Ниньо, спровоцировала тяжелую продовольственную ситуацию в Зимбабве. Ранее режим бедствия из-за засухи ввели в Малави и Замбии, где значительно сократилось производство зерновых культур, в том числе кукурузы, и подскочили цены на продукты.

Ранее Эммерсон Мнангагва прогнозировал, что в 2024 году еды будет недоставать 2,7 миллиона жителей Зимбабве. На устранение последствий климатической катастрофы, по его оценкам, уйдет до двух миллиардов долларов.

В России пообещали самое жаркое лето за историю наблюдений и предупредили о возможных природных катаклизмах.

Еда Питание Продукты

Новости по теме