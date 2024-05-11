Макрон заявил о масштабных угрозах Европе

Он пояснил, что угроза связана с тем, что страны всего мира продолжают увеличивать свои вооружения. При этом ЕС слишком долго рассчитывал на прикрытие со стороны США и сейчас находится на остающихся позициях.

По мнению Макрона, главную опасность несет украинский конфликт, так как участвующая в нем Россия обладает ядерным оружием, способным поразить страны Евросоюза.

«Если в какой-то момент русские зайдут слишком далеко, мы, все европейцы, должны быть готовы действовать, чтобы сдержать их», - подчеркнул Макрон.

В конце апреля президент Франции предложил обсудить выстраивание общеевропейской обороны с использованием ядерного оружия, включая американские ракеты, размещенные в ряде государств. Он пояснил, что одного существующего НАТО уже недостаточно, чтобы ЕС сохранил политику сдерживания.