Макрон заявил, что ядерная программа Ирана приближается к точке невозврата
Ядерная программа Ирана находится на грани точки невозврата. Такое заявление сделал президент Франции Эммануэль Макрон, сообщило Reuters.
«Ускорение ядерной программы [Ирана] очень приближает нас к критической точке», - подчеркнул французский лидер, в выступлении перед дипломатами.
Макрон назвал Иран ключевым вызовом для безопасности Франции, Европы, Ближнего Востока и всего мира. Он также отметил, что вопрос иранской ядерной программы будет иметь первостепенное значение в переговорах с администрацией избранного президента США Дональда Трампа.
Ранее стало известно, что президент Ирана Масуд Пезешкиан планирует посетить Москву с официальным визитом. Как сообщили «Известия» , он намерен подписать с Россией договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.