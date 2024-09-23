Макрон заявил, что Европе в будущем придется переосмыслить отношения с Россией

Французский лидер призвал «задуматься о мире в новой форме». Макрон внезапно вспомнил, что Европа не заканчивается ни Евросоюзом, ни тем более НАТО.

«Нам нужно подумать о новой форме организации Европы и переосмыслить наши отношения с Россией в будущем, как и мир на этом континенте», - высказался он в ходе выступления на международной конференции в Париже.

Президента процитировала пресс-служба Елисейского дворца.

Действия Макрона, президента США Джо Байдена и канцлера Германии Олафа Шольца могут спровоцировать мировой конфликт , заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Это случится, если они разрешат ВСУ наносить удары вглубь России, уточнил он. По его словам, РФ есть чем ответить.