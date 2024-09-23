23 сентября 2024, 00:18

Макрон заявил, что Европе в будущем придется переосмыслить отношения с Россией

РИА «Новости»
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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости инвентаризации отношений Европы с Россией в будущем. По его словам, это нужно сделать ради установления мира на всем материке.

Французский лидер призвал «задуматься о мире в новой форме». Макрон внезапно вспомнил, что Европа не заканчивается ни Евросоюзом, ни тем более НАТО.

«Нам нужно подумать о новой форме организации Европы и переосмыслить наши отношения с Россией в будущем, как и мир на этом континенте», - высказался он в ходе выступления на международной конференции в Париже.

Президента процитировала пресс-служба Елисейского дворца.

Действия Макрона, президента США Джо Байдена и канцлера Германии Олафа Шольца могут спровоцировать мировой конфликт , заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Это случится, если они разрешат ВСУ наносить удары вглубь России, уточнил он. По его словам, РФ есть чем ответить.

Международные отношения Европа Россия Франция
22 сентября 2024, 23:08
Истребители ВВС ФРГ подняли из-за российских самолетов над Балтикой
Unsplash
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Истребители ВВС Германии подняли в небо якобы из-за российских военных самолетов над Балтийским морем. Об этом немецкое ведомство сообщило в соцсети Х.

«Взлет по тревоге над Балтийским морем: и сегодня наши силы быстрого реагирования были подняты по тревоге в Латвии, чтобы идентифицировать сразу пять российских самолетов», - сообщили в военном ведомстве.

В ВВС заявили, что российские самолеты якобы летели «без полетного плана и с выключенными транспондерами». Немецкие Eurofighter сопроводили над Балтикой один Су-35 и четыре Су-30.

Ранее истребители ФРГ вылетели с авиабазы Лааге в Германии и из латвийского города Лиелварде, чтобы сопроводить российские самолеты Ту-142 и Су-30 в небе над Балтикой.

Германия Истребители Военные Самолеты Балтийское море
22 сентября 2024, 22:23
Девять россиян пострадали при аварии автобуса в Турции
Pixabay
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В турецкой провинции Невшехир перевернулся туристический автобус, следовавший из Каппадокии в Анталью. Пострадали 18 человек, в том числе девять россиян, сообщили в посольстве России в Турции.

Среди пострадавших - 15 туристов. По информации турецких властей, россияне получили легкие травмы. После оказания первой помощи туристов отпустили из больницы, госпитализация никому не потребовалась.

В середине сентября более 20 российских туристов пострадали в ДТП в Египте. Туристический автобус следовал из Шарм-эш-Шейха в Каир, в салоне находились 43 иностранных туриста.

Туристы купили экскурсию у уличного агентства, а не у официального оператора, поэтому этот случай могут признать не страховым.

Турция Больницы Туризм Автобусы
22 сентября 2024, 21:12
Армянская оппозиция объявила продолжение борьбы за отставку Пашиняна
РИА «Новости»
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Оппозиционное армянское движение «Тавуш во имя родины» начнет новые протестные акции. Об этом сообщил лидер организации, архиепископ Баграт Галстанян, чьи слова привело издание Yerevan.Today.

«Возобновляем период активной борьбы 2 октября в 18:30», - уточнил он.

Демонстранты соберутся на площади и продолжат «напряженную и последовательную фазу борьбы». Речь идет об отставке премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Протесты с требованием снять главу кабмина с должности проходили в Ереване со 2 мая. Также демонстранты призывали прекратить процесс делимитации границы с Азербайджаном. Активность движения спала в середине июля.

В конце мая возле здания МИД Армении произошли стычки протестующих с полицией. Правоохранители задержали 26 человек.

Армения Отставки Оппозиция
22 сентября 2024, 21:04
В Германии третий раз за неделю прогремел взрыв
РИА «Новости»
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Третий за неделю взрыв прогремел на западе Германии. ЧП случилось в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия, сообщило издание T-Online.

Взрывное устройство малой мощности сдетонировало перед частным домом в городе Вахтберг-Адендорфе, который расположен в 15 километрах к югу от Бонна. Повреждение получила дверь дома, пострадавших нет.

Для обследования местности полиция вызвала вертолет. Ранее перед этим же домом взорвали петарду.

В конце августа мощный взрыв прогремел на территории оборонного завода Diehl Defence в немецком Тройсдорфе в провинции Северный Рейн - Вестфалия. Взрывом тяжело ранило двух человек.

Германия Вертолеты Взрывы Полиция

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