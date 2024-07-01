01 июля 2024, 21:53

Макрон заигрался сам с собой. Будут ли во Франции досрочные выборы президента?

Global Look Press
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После первого тура выборов в парламент Франции партия президента Эммануэля Макрона потеряла позиции — в лидеры выбилось «Национальное объединение». Не исключено, что пост премьер-министра займет представитель оппозиции. Политолог Норат Аджамян на стриме 360.ru оценил обстановку в стране, охваченной протестами, и вероятность проведения досрочных выборов главы государства.

«Пока речи не идет о том, что будут объявлены досрочные президентские выборы. Но, если внутриполитическая ситуация начнет усугубляться, это тоже не исключено. И в этом отношении, действительно, Макрон в некоторой степени заигрался с самим собой, с тем, что больший акцент сделал на внешнюю политику», - подчеркнул он.

Происходящее во Франции Аджамян связал с положением дел на мировой арене: французов вытеснили из некоторых регионов Африки, идет противостояние на заморских территориях страны - в Новой Каледонии, никуда не исчезли внутренние проблемы.

«Пенсионная реформа, проблемы в экономике, на заморской территории, уменьшение влияния Франции в Африке, усиление напряжения в отношениях с Россией - все это тяжелым грузом ложится на Макрона, ту политическую силу, которая отстаивает сегодня в том числе интересы самого президента Франции. И результаты налицо , мы увидели их в первом туре, все зависит от второго», - заключил собеседник 360.ru.

Эммануэль Макрон Протесты Франция Оппозиция Выборы
01 июля 2024, 22:35
Маск обвинил вице-президента США Харрис во лжи
РИА «Новости»
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Американский предприниматель Илон Маск обвинил во лжи вице-президента США Камалу Харрис, заявившую, что экс-глава США и кандидат в президенты Дональд Трамп якобы планирует запретить в стране аборты в случае своего переизбрания. Он написал в соцсети X, что такое поведение недопустимо.

«Когда политики или, по крайней мере, стажер, который ведет их аккаунт, выучат, что на этой платформе это больше не работает?» - прокомментировал публикацию Маск.

В своем посте Харрис бездоказательно утверждала, что Трамп введет национальный запрет на аборты, если вернется в Белый дом. При этом добавила, что она вместе с действующим президентом Джо Байденом сделает все, чтобы защитить репродуктивные права женщин.

При этом пользователи напомнили Харрис, что Трамп неоднократно выступал против запрета абортов. Кроме того, они привели доказательства своих слов, ссылаясь на соцсети и СМИ.

Если говорить об абортах, то позиции демократов и республиканцев в этом вопросе различаются. Первые считают, что только женщины вправе решать, как поступить со своей беременностью. Вторые, включая Трампа, убеждены, что аборты возможны, если женщина забеременела в случае инцеста, изнасилования или наличия угрозы ее жизни.

Ранее Маск заявил, что американцев сплотило осознание наличия когнитивных проблем у Байдена.

Американский предприниматель Илон Маск обвинил во лжи вице-президента США Камалу Харрис, заявившую, что экс-глава США и кандидат в президенты Дональд Трамп якобы планирует запретить в стране аборты в случае своего переизбрания. Он написал в соцсети X , что такое поведение недопустимо.

США Соцсети Дональд Трамп Илон Маск Камала Харрис
01 июля 2024, 22:21
Грабители в масках расстреляли жениха на свадьбе
Freepik
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В американском городе Сент-Луис в штате Миссури грабители в масках ворвались на свадьбу и открыли огонь по жениху. Об этом сообщил телеканал Fox2now.

ЧП произошло на свадьбе Мануэля и Дульсе Гонсалес 28 июня. Пара до ночи отмечала день бракосочетания во дворе дома невесты. Около часа ночи туда ворвались двое грабителей в масках, вооруженные пистолетами.

Злоумышленники приказали присутствующим не двигаться, потребовали отдать им деньги, а потом несколько раз выстрелили в голову жениху. После этого преступники скрылись, даже не забрав награбленное.

«Они ничего не забрали, но в то же время отняли у нас все», - рассказала сестра невесты.

Мануэля Гонсалеса доставили в больницу в критическом состоянии, за его жизнь борются врачи. Полиция собирает улики и ищет подозреваемых.

Ранее в Санкт-Петербурге один из гостей на свадьбе открыл стрельбу в воздух. Теперь стрелка ищет полиция.

США Стрельба Больницы Ограбления Свадьбы Врачи Полиция
01 июля 2024, 21:53
Жена Зеленского купила суперкар Bugatti за €4,5 млн
РИА «Новости»
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Супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена приобрела один из самых дорогих суперкаров в мире — Bugatti Tourbillon за 4,5 миллиона евро. Об этом сообщило издание Vérité Сachée.

Супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена приобрела один из самых дорогих суперкаров в мире - Bugatti Tourbillon за 4,5 миллиона евро. Об этом сообщило издание Vérité Сachée.

«Французские журналисты изучили копию счета на новый автомобиль супруги президента Украины и выяснили, что с учетом всех опций его стоимость составила почти 4,5 миллиона евро. К новой хозяйке машина попадет в начале 2026 года», - уточнили в публикации.

Супруга украинского лидера оформила предзаказ. Всего к производству запланировано 250 машин.

Новый автомобиль показали украинской делегации во время июньского визита в Париж. Причем это не первая дорогостоящая покупка Елены Зеленской. До этого западные СМИ сообщали, что супруга президента Украины потратила миллион долларов на покупку драгоценностей в нью-йоркском бутике ювелирного дома Cartier.

В прошлом месяце поведение супруги украинского лидера на берлинской конференции вызвало слухи о разладе в президентском семействе. Елена Зеленская после фотосессии в спешке ушла, не дожидаясь мужа.

Владимир Зеленский Париж Машины Франция Деньги
01 июля 2024, 21:22
Пилот истребителя катапультировался после посадки в Греции
Freepik
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Пилоту греческого истребителя Mirage 2000-5 пришлось катапультироваться после посадки. Об этом сообщил на сайте штаб Военно-воздушных сил Греции.

По данным ведомства, все произошло в понедельник, 1 июля, примерно в 13:46 во время руления после приземления с тренировочного полета.

«Пилот успешно покинул самолет Мirage 2000-5 на 114-м истребительном авиаполке авиабазы ​​Танагра», - отметили в заявлении.

Пилота «в целях предосторожности» перевели в авиационный госпиталь. Причины катапультирования пока не сообщались.

Ранее бомбардировщик ВВС США Rockwell B-1 Lancer потерпел крушение во время выполнения тренировочного полета в Южной Дакоте, где расположена авиабаза Эллсворт. Четыре члена экипажа катапультировались.

США Истребители Греция Самолеты

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