05 января 2024, 11:01

Макрон захотел отправить в отставку премьера Франции

Global Look Press
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Глава французского правительства Элизабет Борн может лишиться своего кресла. Президент Эммануэль Макрон решил объявить о ее отставке в ближайшие дни, сообщил телеканал BFMTV.

Перенос первого в 2024 году совета министров, который должен был состояться 3 января, лишь подтвердил информацию от источников из окружения Макрона. Не исключено, что французский лидер дождется вынесения приговора министру труда Оливье Дюссо, которого обвиняют в фаворитизме.

Если Дюссо признают виновным, его отправят в отставку. За ним могут последовать другие члены кабмина Франции, неугодные Макрону, включая саму Борн.

Среди возможных кандидатов на пост премьера назвали главу Минобороны Себастьяна Лекорню и министра финансов Брюно Ле Мэра. Правительство также может возглавить близкий сторонник Макрона Ришар Ферран.

В конце декабря глава Минздрава Франции Орельян Руссо подал в отставку. К такому решению он пришел из-за ужесточения закона о миграции. Руссо был категорически против спорного законопроекта.

Эммануэль Макрон Франция
05 января 2024, 10:37
Американский бомбардировщик B1 Lancer разбился в США
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Бомбардировщик ВВС США Rockwell B-1 Lancer вечером 4 января разбился во время выполнения тренировочного полета в Южной Дакоте, где находится авиабаза Эллсворт. Об этом сообщил телеканал ABC News.

Крушение произошло во время захода самолета на посадку. Четыре члена экипажа катапультировались, их жизни ничто не угрожает.

Руководство базы Эллсворт подтвердило, что Rockwell B-1 Lancer разбился. Специальная комиссия установит причины происшествия.

В ноябре 2023 года Пентагон сообщил, что вертолет ВВС США упал в восточной части Средиземного моря, погибли пять американских военнослужащих.

В мае истребитель F-16 американского производства потерпел крушение в Испании. Во время учений НАТО Cold Response в Норвегии разбился еще один самолет ВВС США.

США
05 января 2024, 09:45
Два поезда столкнулись в Индонезии, есть погибшие
Global Look Press
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Три человека погибли и по меньшей мере 28 получили ранения в результате столкновения двух поездов с последующим сходом вагонов с рельсов на острове Ява в Индонезии. Об этом сообщило агентство CNA со ссылкой на местные власти.

Крушение произошло около 06:00 утра (02:00 по московскому времени) возле Чикаленгка. По словам представителя железнодорожного оператора PT KAI, одним из погибших оказался стюард. Личности других жертв устанавливают.

В момент ЧП в одном из поездов находились 287 пассажиров, в другом - 191. Всех людей эвакуировали, а пострадавших доставили в больницу.

Ранее в Индии при столкновении двух поездов с рельсов сошли три вагона, погибли 10 человек. В Пакистане в результате аварии на железной дороге и схода 10 вагонов погибли 30 человек.

Индонезия Поезда
05 января 2024, 08:26
КНДР выпустила 200 артиллерийских снарядов в сторону островов Южной Кореи
РИА «Новости»
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КНДР запустила с западного побережья в сторону островов Южной Кореи около 200 артиллерийских снарядов. Власти Южной Кореи объявили эвакуацию острова Енпхендо в Желтом море, сообщило агентство «Ренхап».

По данным агентства, Сеул приказал местным жителям эвакуироваться в убежища из-за «признаков провокации» со стороны КНДР. Приказ об эвакуации отдали около 12:00 (06:00 по московскому времени).

В Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи заявили, что северокорейские снаряды упали к северу от разграничительной линии, которую в Сеуле считают морской границей.

Агентство Associated Press сообщило, что это были учебные артиллерийские пуски КНДР.

Эвакуацию острова Енпхендо объяснили ответными учениями.

В 2010 году КНДР обстреляла остров Ёнпхёндо, выпустив 170 артснарядов. Тогда погибли четыре человека.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын приказал военным уничтожить США и Южную Корею , если они проявят агрессию.

Южная Корея КНДР
05 января 2024, 08:22
Жителей острова Енпхендо начали эвакуировать из-за угрозы обстрела со стороны КНДР
РИА «Новости»
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Власти Южной Кореи начали эвакуировать жителей острова Енпхендо в Желтом море из-за вероятности провокации со стороны КНДР. Об этом сообщило агентство Yonhap.

По информации источника, местная администрация объявила об эвакуации жителей после запроса со стороны военного руководства страны.

«Мы получили сообщения о военных о возможности провокации с северокорейской стороны, в связи с чем приняли решение об эвакуации», - сказал представитель руководства острова.

Согласно открытым источникам, население острова составляет порядка 2,1 тысячи человек. Из сообщения администрации следует, что на этих территориях вероятны боевые действия.

Ранее лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что армия страны должна быть готова к умиротворению Южной Кореи в случае необходимости. По его словам, к росту эскалации способен привести даже самый незначительный повод.

Военные Южная Корея КНДР Эвакуации

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