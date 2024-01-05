Макрон захотел отправить в отставку премьера Франции

Перенос первого в 2024 году совета министров, который должен был состояться 3 января, лишь подтвердил информацию от источников из окружения Макрона. Не исключено, что французский лидер дождется вынесения приговора министру труда Оливье Дюссо, которого обвиняют в фаворитизме.

Если Дюссо признают виновным, его отправят в отставку. За ним могут последовать другие члены кабмина Франции, неугодные Макрону, включая саму Борн.

Среди возможных кандидатов на пост премьера назвали главу Минобороны Себастьяна Лекорню и министра финансов Брюно Ле Мэра. Правительство также может возглавить близкий сторонник Макрона Ришар Ферран.

В конце декабря глава Минздрава Франции Орельян Руссо подал в отставку. К такому решению он пришел из-за ужесточения закона о миграции. Руссо был категорически против спорного законопроекта.