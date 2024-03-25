Макрон связал теракт в Crocus City Hall с группировкой, планировавшей атаки во Франции

Принятое властями США одностороннее решение о расширении границ морского шельфа противоречит принятой ООН конвенции по морскому праву. Как сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел, с таким заявлением выступил официальный представитель России при Международном органе по морскому дну (МОД) Сергей Петрович.

В ходе очередной сессии организации представитель России заявил, что США в декабре прошлого года в одностороннем порядке объявили о расширении внешних границ континентального шельфа за пределами 200 морских миль в семи районах Мирового океана.

Таким образом американцы необоснованно объявили о правах на морское дно общей площадью около одного миллиона квадратных километров. При этом страна не направляла никаких заявлений в специальную комиссию.

«Подобные односторонние действия противоречат Конвенции ООН по морскому праву 1982 года и представляют угрозу для целостности режима как самой конвенции, так и района, объявленного „общим наследием человечества“, - заявил Петрович.

Дипломат добавил, что все страны мира, которые устанавливают границы континентального шельфа за пределами разрешенных 200 морских миль, проводят работу по заявке к Комиссию о границах континентального шельфа, как это предусмотрено 76-й статьей принятой Конвенции.

Решение США представитель России назвал недопустимым. Он подчеркнул, что своим решением американские власти ограничили права других стран по доступу к ресурсам. В сложившейся ситуации Россия не признала новые внешние границы США континентального шельфа.

Госдеп США в середине декабря прошлого года объявил, что расширение границ континентального шельфа коснулось части Арктики и Берингового моря. В ведомстве заявили, что новая территория стала неотъемлемой частью США и страна получила право на управление ресурсами.

Принятое властями США одностороннее решение о расширении границ морского шельфа противоречит принятой ООН конвенции по морскому праву. Как сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел , с таким заявлением выступил официальный представитель России при Международном органе по морскому дну (МОД) Сергей Петрович.