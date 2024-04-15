Макрон сравнил подходы к участию России и Израиля в Олимпиаде

Французский лидер высказал мнение, что Израиль «не является нападающей стороной», несмотря на военную операцию и гибель мирного населения в секторе Газа в результате обстрелов.

«Он (Израиль - прим. ред.) подвергся террористической атаке и отвечает на нее», - рассказал Макрон.

По этой причине израильских спортсменов допустили до Олимпиады и не заставляли их выступать под нейтральным флагом, подчеркнул он.

«Мы можем не соглашаться с Израилем по поводу способов реагирования и самозащиты, но мы не можем сказать, что Израиль является нападавшим, и поэтому различие очень четкое», - заключил президент Франции.

Ранее в Международном олимпийском комитете объяснили, почему российских спортсменов отстранили от соревнований. По данным организации, Россия нарушила олимпийское перемирие, так как специальная военная операция началась во время Олимпийских и Паралимпийских зимних игр в Пекине‑2022.