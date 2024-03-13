Макрон, Шольц и Туск обсудят украинский вопрос в Берлине

По информации издания, в администрацию канцлера Макрон должен прибыть около 12:00 (14:00 по московскому времени). Сначала встреча Шольца с президентом Франции пройдет в двустороннем формате, затем состоится уже трехсторонняя беседа с участием Туска.

Источник Politico обратил внимание, что после этих переговоров не ждут никаких конкретных решений или заявлений. Цель встречи в пятницу - послать сигнал о единстве.

В начале марта Макрон объявлял, что у Франции нет никаких красных линий в вопросе помощи Украине. Высказывания политика подвергли резкой критике, в том числе и партнеры страны по НАТО.

В частности, Шольц и министр обороны Германии Борис Писториус заявили, что Германия не будет отправлять своих военнослужащих на Украину. Также канцлер указал на то, что это не намерены делать и другие страны - участницы альянса.

Помимо этого, он отмечал отсутствие планов ФРГ по передаче Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus.