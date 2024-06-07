Макрон рассказал, на кого работал задержанный в Москве француз

Развитие и углубление отношений со странами Африки стало приоритетным во внешней политике России. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с лидером Зимбабве Эммерсоном Дамбудзо Мнангагвой.

Он напомнил, что отношения двух стран насчитывают очень много лет и продолжают развиваться и углубляться.

«Рад возможности с вами встретиться на полях Петербургского международного экономического форума. Уверен, что ваше присутствие будет символизировать интерес Африканского континента к развитию отношений с Российской Федерацией, а это для нас одно из приоритетных направлений», - привела слова Путина пресс-служба Кремля.

Глава государства добавил, что торговый оборот между Россией и Зимбабве значительно вырос. Кроме того, из африканской страны на учебу приехали 400 молодых людей, поступивших в местные вузы.

Развитие российско-африканских отношений и программа по выработке новых форматов форума «Россия - Африка» стало темой обсуждения на Петербургском экономическом форуме.

В ходе предварительных договоренностей участники объявили о создании первой министерской конференции стран - участниц партнерства, которая пройдет в ноябре 2024 года на площадке университета «Сириус» одноименной федеральной территории. Этот формат станет регулярным и министры станут встречаться в перерывах между основными саммитами.