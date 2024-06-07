07 июня 2024, 01:47

Макрон рассказал, на кого работал задержанный в Москве француз

РИА «Новости»
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Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал о соотечественнике, задержанном в Москве по подозрению в шпионаже. По его словам, француз работал на швейцарское НПО. Об этом он заявил в эфире BFM TV.

Макрон заверил, что задержанный не работал на власти Франции. По его словам, француз сотрудничал с НПО, которое было основано бывшим генсеком ООН Кофи Аннаном, и занимался дипломатическими вопросами. Французский президент пообещал предоставить соотечественнику необходимую помощь.

В четверг, 6 июня, в следственном управлении по Москве сообщили о задержании гражданина Франции по подозрению в сборе данных о военной деятельности России. В СК уточнили, что француз неоднократно бывал в России и, в том числе, в Москве. В ведомстве подчеркнули, что собранные сведенья могут использоваться против безопасности Российской Федерации. В отношении иностранца возбудили уголовное дело.

Уголовное дело Военные Россия Франция ООН Москва
07 июня 2024, 00:18
Путин назвал Африку приоритетным направлением внешней политики
Пресс-служба Кремля
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Развитие и углубление отношений со странами Африки стало приоритетным во внешней политике России. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с лидером Зимбабве Эммерсоном Дамбудзо Мнангагвой.

Он напомнил, что отношения двух стран насчитывают очень много лет и продолжают развиваться и углубляться.

«Рад возможности с вами встретиться на полях Петербургского международного экономического форума. Уверен, что ваше присутствие будет символизировать интерес Африканского континента к развитию отношений с Российской Федерацией, а это для нас одно из приоритетных направлений», - привела слова Путина пресс-служба Кремля.

Глава государства добавил, что торговый оборот между Россией и Зимбабве значительно вырос. Кроме того, из африканской страны на учебу приехали 400 молодых людей, поступивших в местные вузы.

Развитие российско-африканских отношений и программа по выработке новых форматов форума «Россия - Африка» стало темой обсуждения на Петербургском экономическом форуме.

В ходе предварительных договоренностей участники объявили о создании первой министерской конференции стран - участниц партнерства, которая пройдет в ноябре 2024 года на площадке университета «Сириус» одноименной федеральной территории. Этот формат станет регулярным и министры станут встречаться в перерывах между основными саммитами.

Африка Международные отношения Россия Владимир Путин
06 июня 2024, 23:58
В Польше умер пограничник, раненный нелегальным мигрантом из Белоруссии
Министерство обороны Польши
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В Польше умер военнослужащий, на которого напал с ножом нелегальный мигрант из Белоруссии. Об этом сообщило объединенное командование вооруженных сил республики в соцсети X.

«С печалью информируем о том, что 6 июня после полудня в Институте военной медицины в Варшаве, окруженный поддержкой семьи и военных, умер раненый ножом солдат первой танковой бригады», - написали военные.

Нападение на пограничника произошло на прошлой неделе, 28 мая. Рано утром нелегальный мигрант из Белоруссии попытался проникнуть на территорию соседней страны. Нарушитель границы ранил ножом пограничника, который пытался его остановить.

После этого события министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что страна вернет буферную зону на границе с Белоруссией.

Белоруссия Мигранты Военные Польша Мигранты на границе Польши и Белоруссии
06 июня 2024, 23:57
Генпрокуроры РФ и Гондураса подписали первое соглашение о сотрудничестве
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Генпрокурор России Игорь Краснов и его коллега из Гондураса Мануэль Антонио Диас Галеас подписали первое межведомственное соглашение о сотрудничестве. Встреча состоялась в рамках ПМЭФ-2024, сообщила пресс-служба ведомства.

В ходе двухсторонней встречи Краснов заявил, что Россия и Гондурас успешно сотрудничают в торгово-экономических, политических и образовательных вопросах.

«Считаю, что это создает необходимость в установлении более тесных контактов и между прокурорскими службами двух стран. Это позволит выработать совместную позицию по защите от криминальных вызовов современного мира», - отметил он.

Генпрокурор России напомнил, что злоумышленники стали чаще использовать современные технологии. Новые опасные формы получают терроризм, экстремизм и коррупция, отмывание преступных доходов. Также Краснов поделился выводами о то, что чаще стали фиксировать попытки вовлечения в криминальную деятельность молодежи.

По итогам встречи генпрокуроры подписали межведомственное соглашение о сотрудничестве. Также Краснов выразил надежду на дальнейшее развитие профессионального диалога.

Ранее генпрокурор РФ заявил, что ведомство будет пресекать любые попытки посягательств на суверенитет России.

Генпрокуратура РФ Россия Игорь Краснов ПМЭФ-2024
06 июня 2024, 23:35
Лавров пожалел Байдена после слов об ударов по России
РИА «Новости»
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров признался, что испытывает дискомфорт и неудобство, когда ему приходится комментировать очередной выпад президента США Джо Байдена в адрес России. Об этом руководитель внешнеполитического ведомства заявил в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. Отрывок корреспондент опубликовал в своем Telegram-канале.

Министр подчеркнул, что он не понимает, откуда у американского лидера появляются мысли, которые в итоге трансформируются в заявление о том, что США «не позволяют украинцам бить по Москве или Кремлю».

«Жалко человека чисто из гуманных соображений. Трудно понять, как у него в голове возникают мысли и как складываются движения», - заявил Лавров.

Президент США Джо Байден в интервью телеканалу ABC News заявил, что украинские военные не получали разрешения на использование американского оружия для ударов вглубь России. По его словам, цели могут находиться только в непосредственной близости к украинской границе.

США Сергей Лавров Россия МИД РФ Джо Байден

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