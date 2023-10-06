Макрон призвал не вводить санкции в отношении Азербайджана

Читайте нас в:

«Сейчас не время для санкций. Они были бы контрпродуктивными и помешали бы наилучшим образом защитить территорию Армении и ее население», - заявил он.

По его словам, сейчас наступило время для ясности и выполнения обязательств, включая военную поддержку. Франция не планирует вводить санкции, потому что намерена продолжить диалог с Азербайджаном.

Макрон подчеркнул, что Париж изо всех сил поддерживает Армению, в том числе население Нагорного Карабаха.

«Главное сейчас - это ситуация с семьями [из Карабаха] и вопрос границы. <…> Необходимо поддерживать армянские власти для избежания какой-либо дестабилизации в регионе», - сказал президент Франции.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал декларацию о признании границ Азербайджана. Он признал площадь страны в 86,6 тысячи квадратных километров, куда входит Нагорный Карабах.