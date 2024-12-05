05 декабря 2024, 18:17

Макрон принял отставку премьера Франции

Global Look Press
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Президент Франции Эммануэль Макрон принял прошение об отставке от премьер-министра Мишеля Барнье из-за вынесенного его правительству вотума недоверия. Об этом сообщила пресс-служба Елисейского дворца.

«Барнье подал прошение об отставке Макрону. Он продолжит исполнять обязанности до назначения нового премьер-министра», - отметили в сообщении.

Уточняется, что французский лидер принял это прошение и попросил Барнье и его правительство оставаться на посту до тех пор, пока не будет выбран новый премьер-министр страны.

Накануне Национальное собрание вынесло решение о вынесении вотума недоверия правительству Мишеля Барнье. Поводом стали разногласия между политическими силами страны, возникшие в ходе согласования бюджета на 2025 год.

Инициативу поддержал 331 депутат, а для принятия необходимо 288 голосов. Теперь премьер и его правительство уйдут в отставку.

Подобный случай происходит во Франции впервые с 1962 года.

Отставки Эммануэль Макрон Премьеры Франция
05 декабря 2024, 18:22
Неформальный саммит стран СНГ пройдет перед Новым годом
РИА «Новости»
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Перед Новым годом состоится неформальный саммит стран-членов СНГ. Об этом на церемонии награждения победителей конкурса «Волонтер года 2024» на международном форуме «Мы вместе» сообщил президент России Владимир Путин.

«Скоро у нас будет неформальный традиционный предновогодний саммит СНГ. На нем все вместе подумаем, что нужно сделать дополнительно, чтобы поддержать вашу работу и ваши усилия», - сказал он, обращаясь к волонтерам.

Саммиты Владимир Путин Новый год СНГ
05 декабря 2024, 12:24
В провинции Хама начались ожесточенные бои сирийских военных с террористами
Global Look Press
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Сирийские военные вступили в ожесточенные бои в провинции Хама, террористы несут потери. Об этом сообщило Министерство обороны Сирии, заявление ведомства процитировало РИА «Новости».

«Наши вооруженные силы ведут ожесточенные бои с террористическими группировками, которые несут колоссальные потери», - отметили в Минобороны.

По данным военных, самолеты ВВС САР, ВКС России и артиллерия осуществили массированные удары по противнику.

Ранее сирийское оборонное ведомство сообщило, что благодаря общим усилиям Сирии и России удалось успешно вывести из окружения кадетов военно-технической академии в Алеппо. Бойцы отметили, что учащиеся и офицеры академии показали стойкость в бою с террористами, атаковавшими город.

Терроризм Сирия Военные Самолеты Наступление боевиков на севере Сирии
04 декабря 2024, 20:26
Стали известны сроки голосования по импичменту президента Южной Кореи
РИА «Новости»
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Оппозиционеры внесли в Национальное собрание Республики Корея законопроект об импичменте президента Юн Сок Еля. Голосование пройдет в ближайшие дни, сообщило агентство Reuters.

Законодатели предложили объявить президенту импичмент за его внезапное решение ввести в стране военное положение.

На пленарном заседании парламента члены шести оппозиционных партий внесли законопроект об отставке Юн Сок Еля. По закону, депутаты должны рассмотреть его в течение 24-72 часов, то есть не позднее 7 декабря.

Если хотя бы 200 из 300 членов Нацсобрания одобрят импичмент, законопроект передадут в Конституционный суд Южной Кореи. Треть мандатов парламента принадлежат президентской партии «Гражданская сила».

Юн Сок Ель из-за «антигосударственных действий» оппозиции 3 декабря ввел военное положение , но в этот же день приостановил его по требованию Нацсобрания. Он призвал депутатов прекратить провокации.

Южная Корея Военное положение в Южной Корее
04 декабря 2024, 19:21
Путин ответил на угрозы Трампа ввести пошлины для стран БРИКС
РИА «Новости»
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Президент Владимир Путин в ответ на угрозы избранного президента США Дональда Трампа ввести пошлины за отказ от доллара, заявил, что республиканец четыре года не был у власти и многое уже изменилось. Об этом глава государства заявил на форуме ВТБ «Россия зовет!».

«Политические противники Трампа очень многое сделали для того, чтобы подорвать фундаментальные основы доллара как мировой резервной валюты», - отметил Путин.

Президент России добавил, что в настоящее время доллар стали использовать как инструмент политической, «а может быть, даже и вооруженной борьбы для нанесения ущерба другим странам».

Трамп ранее пригрозил странам БРИКС введением стопроцентных пошлин, если появится альтернативная американскому доллару валюта. По словам политика, с учетом таких пошлин странам объединения придется забыть о торговле с Соединенными Штатами.

Дональд Трамп Россия Пошлины Владимир Путин БРИКС

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