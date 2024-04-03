Макрон предлагал Байдену и Шольцу перейти красные линии в отношениях с Россией

По данным неназванных чиновников, Макрон проводил телефонные переговоры с коллегами из Германии и США, и в процессе затронул тему контактов с Россией.

«Макрон хотел перестать транслировать границы вовлеченности Запада - так называемые красные линии - и вместо этого заставить Кремль гадать», - указали в газете.

По мнению президента Франции, его стратегия позволила бы оставить «все военные варианты на столе».

Ранее глава национального собрания Франции Яэль Браун-Пиве допустила возможность отправки французский военных на Украину. Такое заявление она сделала во время брифинга в Одессе со спикером Верховной рады Русланом Стефанчуком. Браун-Пиве напомнила, что о возможной отправке войск для помощи ВСУ уже говорил Макрон.