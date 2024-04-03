Макрон предлагал Байдену и Шольцу перейти красные линии в отношениях с Россией
Французский президент Эммануэль Макрон призывал канцлера Германии Олафа Шольца и лидера США Джо Байдена «занять позицию стратегической двусмысленности» по отношению к России», но те отвергли предложение. Об этом сообщила газета Wall Street Journal.
По данным неназванных чиновников, Макрон проводил телефонные переговоры с коллегами из Германии и США, и в процессе затронул тему контактов с Россией.
«Макрон хотел перестать транслировать границы вовлеченности Запада - так называемые красные линии - и вместо этого заставить Кремль гадать», - указали в газете.
По мнению президента Франции, его стратегия позволила бы оставить «все военные варианты на столе».
Ранее глава национального собрания Франции Яэль Браун-Пиве допустила возможность отправки французский военных на Украину. Такое заявление она сделала во время брифинга в Одессе со спикером Верховной рады Русланом Стефанчуком. Браун-Пиве напомнила, что о возможной отправке войск для помощи ВСУ уже говорил Макрон.