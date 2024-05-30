30 мая 2024, 18:29

Макрон попросил Трюдо отказаться от санкций в сфере поставок российского титана

РИА «Новости»
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Президент Франции Эммануэль Макрон обратился с просьбой к премьер-министру Канады Джастину Трюдо по поводу отмены введенных этой страной санкций на поставки титана российского производства. Об этом сообщило Reuters.

По словам собеседника агентства, речь идет о контрактах Airbus и других аэрокосмических компаний, расположенных во Франции и Канаде.

Ранее Макрон заявил, что хочет создать европейскую коалицию для отправки военных инструкторов на Украину.

Обсуждение этого вопроса говорит о переходе конфликта на новый этап , заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

Канада Эммануэль Макрон Санкции Франция
30 мая 2024, 19:13
Швеция пригрозила запретить импорт российского газа
Pxhere
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Швеция может запретить импорт сжиженного природного газа из России, если Венгрия наложит вето на санкции Евросоюза. Такое заявление сделала шведский министр энергетики и промышленности Эбба Буш в интервью агентству Bloomberg.

«Если пакет санкций не соответствует своей цели, мы готовы действовать самостоятельно», - заявила министр.

Буш добавила, что страна рассматривает возможность найти способ введения санкций в отношении российского импорта, в частности СПГ.

Не все страны Евросоюза могут позволить себе проявить самостоятельность, как это делает Венгрия. Поэтому позиция государства не нравится ЕС , отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее Венгрия высказалась против выделения 6,5 миллиарда евро Украине на оружие из Европейского «фонда мира». Страна «не поддалась давлению» европейских стран.

Швеция Газ Санкции Россия Евросоюз
30 мая 2024, 19:11
Полиция Техаса застрелила аллигатора, который поедал тело пропавшей женщины
Unsplash
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Сотрудники полиции штата Техас проводили поиски пропавшей женщины. Правоохранители нашли ее останки на берегу реки Хорспен, где их поедал аллигатор. Об этом сообщил телеканал ABC 13.

Один из полицейских застрелил хищное животное, чтобы оно не нанесло еще большего урона телу женщины. Причину смерти пропавшей американки еще не установили, правоохранители не исключают, что ее могли убить.

Авторы материала отметили, что в Техасе редко происходят нападения аллигаторов на людей. Последний подобный случай фиксировали в 2015 году, и он стал первым за 90 лет.

Ранее в крымском зоопарке «Тайган» тигр напал на ребенка и откусил ему палец. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Ведомство даст правовую оценку действиям сотрудников парка и родителей пострадавшего ребенка.

Животные Полиция
30 мая 2024, 16:09
Белоусов прибыл в Алма-Ату
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Министр обороны России Андрей Белоусов прибыл с рабочим визитом в Алма-Ату. Там он примет участие в заседании совета министров обороны Организации Договора о коллективной безопасности, сообщили в пресс-службе Минобороны.

«В ходе мероприятия состоится обмен мнениями о вызовах и угрозах военной безопасности в зоне ответственности организации», - передали в оборонном ведомстве.

Белоусов также проведет несколько встреч с главами военных ведомств стран-участниц ОДКБ.

Ранее Белоусов посетил Минск, где провел рабочие переговоры с белорусским коллегой Виктором Хрениным. Они обсудили актуальные вопросы обеспечения безопасности государств и двустороннее военно-техническое сотрудничество.

Назначить на должность министра обороны Андрея Белоусова предложил президент Владимир Путин. Выдвижение на пост бывшего вице-премьера обеспокоило страны коллективного Запада.

Военные Международные отношения Россия ОДКБ Андрей Белоусов
30 мая 2024, 14:08
Молдавия продолжила душить СМИ. Лицензии отобрали у телекомпаний, давших слово оппозиции
РИА «Новости»
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Молдавские власти отозвали лицензии у трех телекомпаний, предоставлявших слово оппозиции. Об этом правительство республики сообщило на своем сайте.

«Три компании аудиовизуальной сферы остались без разрешительных документов на вещание из-за финансирования из сомнительных источников», - уточнили в пресс-службе.

Речь идет о ООО «Телесистем ТВ», ООО «Телестар Медиа» и ООО Archidoc Group. Компании нарушили определенные требования, отметили в кабмине.

Ранее Европейский союз согласовал запрет вещательной деятельности отечественных СМИ: РИА «Новости», «Известий» и «Российской газеты». Официальный представитель МИД Мария Захарова анонсировала ответ на такие действия.

Запреты Молдавия Оппозиция

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