Макрон попросил Трюдо отказаться от санкций в сфере поставок российского титана

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По словам собеседника агентства, речь идет о контрактах Airbus и других аэрокосмических компаний, расположенных во Франции и Канаде.

Ранее Макрон заявил, что хочет создать европейскую коалицию для отправки военных инструкторов на Украину.

Обсуждение этого вопроса говорит о переходе конфликта на новый этап , заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.