Макрон пообещал освободить Францию от домашнего насилия

«Каждый день женщины страдают от притеснений, насилия и гнета. Каждый день наносятся удары, жизни разрушаются. <…> Мы должны положить этому конец, и мы сделаем это», - отметил он.

Согласно статистике, во Франции жертвами домашнего насилия в 2022 году стаи 244 тысячи женщин, что в два раза превысило показатели 2017 года.

По словам Макрона, эти цифры показали, что «женщины стали свободнее об этом говорить». В прошлом году 118 женщин погибли от рук партнеров, добавил он.

Французский лидер пообещал реализовать в ближайшее время важные инструменты для помощи женщинам. Речь идет о введении в действие базы данных, которая позволит сотрудникам полиции лучше отслеживать людей, совершающих насилие в своих семьях.

В сентябре в Париже прошли акции протеста против полицейского насилия и расизма.