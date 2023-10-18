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Визит отменили «по причине текущей повестки», в том числе теракта в Брюсселе, обострения палестино-израильского конфликта, убийства учителя Доминика Бернара в Аррасе. Поездка французского лидера в Швецию, посвященная двустороннему сотрудничеству, планировалась на 24 и 25 октября, однако теперь состоится в более поздний срок. Пока новая дата не называется.

Макрона пригласил король Карл XVI Густав. Французский президент должен был посетить Стокгольм и Мальме. Это должен был быть первый за 23 года визит лидера Франции в Швецию.

Двух болельщиков сборной Швеции по футболу застрелили в Брюсселе 16 октября. Стрелок выкрикивал религиозные лозунги. Мужчину ранили при задержании, он скончался.

За три дня до этого мужчина с ножом атаковал школу в коммуне не севере Франции. Погиб учитель, еще три человека пострадали. Нападавшего поймали.