Макрон отправился в путешествие на фоне кризиса во Франции

Макрон 25 января начал двухдневный визит в Индию, после которого в плане стояла поездка в Швецию. По данным Le Monde, в окружении президента полагали, что он сократит сроки путешествия из-за протестов фермеров во Франции, но этого не случилось. Перед вылетом из Индии вечером 26 января французский лидер «нашел время, чтобы посетить культовое место суфизма», пока Атталь «делал первые заявления, чтобы ответить на гнев фермеров», указали авторы публикации.

Газета Le Figaro еще до поездки Макрона отметила, что он отправляется за границу, пока премьер-министр пытается маневрировать и «оказывать знаки внимания» фермерам.

Издание Liberation описало ситуацию фразой «огромный разрыв на государственной верхушке». Авторы публикации отметили, что Атталя ждут «тракторные баррикады и львиное логово Национального собрания» - французской нижней палаты парламента.

«А для Эммануэля и Брижит Макрон - тосты в компании короля [Швеции] Карла Густава XVI и королевы Сильвии», - указало издание.

Французские фермеры начали перекрывать автотрассы тракторами, стогами сена и кучами навоза, а также забрасывать административные здания навозом и отходами.

Протестующие потребовали признать важность их работы и выступили против импорта сельхозпродукции, ограничений на использование воды для ирригации, а также роста цен на дизельное топливо.