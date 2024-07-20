20 июля 2024, 21:17

Макрон отказался окунаться в Сену перед Олимпиадой

Википедия
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Президент Франции Эммануэль Макрон не отрекся от своего обещания искупаться в Сене, но не станет этого делать перед Олимпийскими играми. Об этом сообщила радиостанция France Info со ссылкой на представителей Елисейского дворца.

Собеседники подчеркнули, что глава государства может сделать это в любой момент, который анонсируют заранее.

«Президент не говорил, что собирается купаться перед Олимпиадой, он объявил, что собирается купаться, и он всегда демонстрировал эту уверенность», - заявили в Елисейском дворце.

Представители пресс-службы подчеркнули, что чистая вода в Сене останется и после международных соревнований, что позволит открыть дополнительные места для купания для всех желающих.

«С учетом этого у президента появится возможность окунуться в воду реки в любое удобное для него время», - добавили собеседники.

Затраты властей Парижа на очистку Сены ранее оценили в 1,4 миллиарда евро. Протекающую по столице Франции реку организаторы Олимпийских игр используют для проведения соревнований по водным дисциплинам. Для подтверждения чистоты воды мэр Парижа Анн Идальго совершила заплыв на 100 метров.

Париж Эммануэль Макрон Франция Олимпиада в Париже — 2024 Реки
20 июля 2024, 21:19
Соратник Трампа Вэнс призвал Байдена уйти в отставку
Unsplash
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Кандидат на пост вице-президента США от республиканцев Джей Ди Вэнс призвал действующего главу государства Джо Байдена уйти в отставку до выборов. Об этом он написал в соцсети X.

«Если ты не можешь участвовать в гонке, ты не можешь и служить. Он должен уйти в отставку прямо сейчас», - подчеркнул Вэнс.

Однопартиец Трампа заявил, что те, кто призывает Байдена сняться с предвыборной гонки, но остаться на посту президента, просто «проявляют абсурдный уровень цинизма».

Кроме того, среди демократов все чаще слышны голоса с призывом выдвинуть на выборы другого кандидата. Они активизировались после провала Байдена на дебатах с Трампом.

Времени осталось мало, так как теоретическая возможность замены кандидата на съезде Демпартии в августе еще остается, но вот практически тяжело будет это сделать, если кандидат сам не откажется от участия в выборах. Пока же Байден говорит, что планирует идти до конца, называя себя лучшим кандидатом.

Ранее сенатор Вэнс сорвал назначение десятков послов в страны Африки и Ближнего Востока , заставляя их заполнять анкеты, касающиеся прав меньшинств, в частности, увеличения количества «гендерно нейтральных туалетов» в американских дипмиссиях.

США Дональд Трамп Выборы президента США
20 июля 2024, 20:39
Маск призвал отправить американцев на Марс
РИА «Новости»
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Соединенным Штатам пора сделать новый шаг в освоении космоса и отправить своих астронавтов на Марс. Такое предложение американский бизнесмен Илон Маск озвучил на своей странице в социальной сети X.

«И теперь Америке пора достичь гораздо больших высот, отправив астронавтов на Марс!» - сказал он.

По мнению предпринимателя, у каждого, кто хочет стать космическим путешественником, должен иметь шанс сделать это.

Маск в 2021 году впервые заговорил о планах организовать беспилотный полет на Марс. По его словам, компания поставила цель осуществить пилотируемые полеты на Красную планету к 2026 году.

В итоге SpaceX занялась разработкой транспортной системы, которая состоит из полностью многоразовых ракет-носителей Super Heavy и корабля Starship.

Ранее основатель компании SpaceX заявил что, если человечество не начнет осваивать новые планеты и звездные системы, то цивилизация просуществует несколько сотен лет.

Планета Марс SpaceX Илон Маск Космос
20 июля 2024, 19:41
Угрозу существования НАТО увидели в переизбрании Трампа
РИА «Новости»
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США выйдут из состава Североатлантического альянса после возвращения на пост президента США Дональда Трампа. Такое заявление в эфире телеканала MSNBC сделал бывший советник Белого дома Джон Болтон.

Он напомнил, что еще во время первого срока Трамп сильно критиковал страны Евросоюза за недостаточный объем расходов на оборону и называл их «неблагодарными европейцами». По словам Болтона, сейчас Трамп еще более резок в своей позиции по отношению к НАТО.

«Риск [выхода США из НАТО] очень велик», - подчеркнул Болтон.

Бывший советник Белого дома не в первый раз говорит об угрозе существования НАТО после прихода Трампа к власти.

В прошлом году он указывал на то, что кандидат от Республиканской партии США прежде всего является бизнесменом и ищет во всем выгоду, включая решение вопросов национальной безопасности. Поэтому, по мнению Болтона, политик не считает расходы на Североатлантический альянс приоритетными.

США Джон Болтон Дональд Трамп НАТО
20 июля 2024, 19:38
Британия сообщила об атаках дронов на судно в Красном море
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Две атаки беспилотников на судно под флагом Либерии произошли в Красном море неподалеку от берегов Йемена. Об этом сообщило Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских ВМС в социальной сети X.

«Один беспилотник взорвался неподалеку от судна, нанеся незначительный ущерб. Затем взорвался надводный беспилотник», - уточнили представители управления.

Информация об обнаружении беспилотников поступила от капитана либерийского судна. Он отметил, что экипаж при этом не пострадал.

Сейчас британские власти ведут расследование. В UKMTO рекомендовали судам осторожно проходить в этом районе и сразу же сообщать о любой подозрительной активности.

Ранее, 18 июня, у берегов Йемена загорелось и затонуло торговое судн о. По нему ударили в 106 километрах к юго-западу от порта Ходейда. Экипаж судна успел эвакуироваться.

Великобритания Беспилотники Йемен

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