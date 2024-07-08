08 июля 2024, 13:59

Макрон оставил Атталя на посту премьера Франции

Global Look Press
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Французский лидер Эммануэль Макрон отказался принять отставку премьер-министра Габриэля Атталя. Об этом сообщило Agence France-Presse.

«Макрон попросил Атталя пока остаться на посту премьер-министра, чтобы обеспечить стабильность в стране», - заявили авторы материала.

Премьер-министр Франции ранее заявил, что 8 июля подаст прошение об отставке , но продолжит исполнять обязанности главы кабмина до формирования нового правительства.

Парламент Франции остался без доминирующей партии , так как ни одна из политических сил не набрала большинства голосов по итогам выборов. Макрон отметил, что пока непонятно, какая партия сформирует кабмин.

Корреспондент телеканала Sky News Адам Парсонс назвал идею президента Франции о выборах в парламент «большой авантюрой» , обреченной на провал.

Эммануэль Макрон Франция Выборы
08 июля 2024, 14:19
Boeing признала себя виновной в мошенничестве
Unsplash
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Компания Boeing согласилась признать вину в преступном мошенничестве по делу о крушениях двух самолетов 737 MAX в 2018–2019 годах. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на чиновника Министерства юстиции США.

Крупнейший производителей авиационной техники выплатит штраф в размере 243,6 миллиона долларов для завершения расследования.

«Соглашение о признании вины, требующее одобрения судьи, сделает авиапроизводителя осужденным преступником в связи с авиакатастрофами в Индонезии и Эфиопии <…>, в результате которых погибли 346 человек», - уточнили журналисты.

Однако эта новость вызвала резкую критику со стороны семей жертв. Они хотели, чтобы корпорация предстала перед судом и понесла более суровое наказание.

Ранее Минюст США предложил корпорации Boeing признать себя виновной в мошенничестве либо предстать перед судом. Адвокат потерпевших Пол Касселл отмечал, что такая сделка не признает, что преступление компании унесло жизни 346 человек. Boeing заподозрили в фальсификации тестов при испытании самолетов.

Компания Boeing согласилась признать вину в преступном мошенничестве по делу о крушениях двух самолетов 737 MAX в 2018–2019 годах. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на чиновника Министерства юстиции США.

США Мошенничество Boeing
08 июля 2024, 11:21
«Решительный сигнал». Южная Корея обсудит сотрудничество России и КНДР на саммите НАТО
Global Look Press
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Президент Южной Кореи Юн Сок Ель примет участие в саммите НАТО. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на первого заместителя советника по нацбезопасности Ким Тхэ Хе.

В рамках мероприятия южнокорейский лидер обсудит отношения между Россией и КНДР.

«Мы направим решительный сигнал относительно военного сотрудничества между Россией и Северной Кореей», - сказал Ким Тхэ Хе.

По его словам, Юн Сок Ель поднимет вопрос укрепления сотрудничества между союзниками по НАТО и Южной Кореей, Новой Зеландией, Австралией и Японией.

Страны Североатлантического альянса по итогам саммита раскритикуют Китай , который попал в «список угроз» Запада. На повестке дня также будут темы, связанные с увеличением военных расходов в Европе, а также с Украиной и Россией.

Саммиты Россия Южная Корея КНДР НАТО
08 июля 2024, 10:40
Эстония разместит около 600 бункеров в приграничных районах
Unsplash
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Эстония планирует разместить около 600 бункеров в приграничных районах в начале следующего года. Об этом сообщило государственное агентство ERR.

«Если говорить о частных собственниках, то мы придем к переговорам с владельцами примерно в конце этого года, начале следующего года. Но наше предпочтение состоит в том, чтобы мы могли создать эти опорные точки на государственных землях», - заявил чиновник Министерства обороны Эстонии Кади-Кай Колло.

Как сообщается, к осени страна выберет и испытает три проекта бункеров. Бетонные камеры вроют в землю и накроют земляным куполом. Места их расположения определят до конца года.

Также в оборонительные сооружения войдут противотанковые заграждения, такие как «зубы дракона» и мины, и колючая проволока. Ориентировочная стоимость линии обороны составляет 60 миллионов евро.

Ранее в Совете Федерации назвали проект Евросоюза по сооружению оборонительной линии на границе с Россией «картонным домиком».

Россия Эстония
08 июля 2024, 10:06
«Игра врагов с огнем». Сестра Ким Чен Ына назвала учения Южной Кореи провокацией
Unsplash
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Президент Южной Кореи Юн Сок Ель обрек свою страну на гибель. Такое заявление сделала заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи и сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына — Ким Е Чжон, сообщило ЦТАК.

Политик также назвала недавние учения Южной Кореи с боевой артиллерийской стрельбой вблизи с границей с КНДР провокацией с целью обострить ситуацию.

«Решительно утверждаю, что игра врагов с огнем, откровенно проводимая у ворот нашего государства, является очевидным провокационным действием», - заявила Ким Е Чжон.

По ее словам, совместные учения Южной Кореи, США и Японии переходят черту.

Ранее Северная Корея уличила США в создании «азиатского НАТО». Этот инструмент, по мнению северокорейских дипломатов, оправдывает свои военные маневры усилиями по стабилизации ситуации с безопасностью в регионе. Трехдневные учения Freedom Edge как раз демонстрируют создание трехстороннего военного блока.

До этого КНДР впервые провела тактические учения по нанесению ядерного контрудара. Маневрами руководил северокорейский глава Ким Чен Ын.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель обрек свою страну на гибель. Такое заявление сделала заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи и сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына - Ким Е Чжон, сообщило ЦТАК.

США Стрельба Япония Южная Корея КНДР

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