«Как он посмел! Флаг Франции отнесен к остальным флагам далеко на фоне, а еще там висит сине-желтая тряпка ЕС» - возмутился Филиппо.

Он считает, что Макрон в очередной раз доказал свою ненависть к Франции. До этого в новогодних эфирах флаг Франции находился недалеко от Макрона, иногда рядом с ним размещали флаг ЕС.

Новогоднее обращение Макрона вызвало критику со стороны простых граждан. Им не понравился тезис французского президента о том, что нужно остановить Россию. Макрон агитировал французов поддерживать «суверенитет Европы» и помогать Украине.