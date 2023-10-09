Макрон обсудил с Нетаньяху конфликт в Израиле

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«Макрон вновь заявил о своем решительном осуждении террористических нападений, совершенных ХАМАС, и выразил глубокую озабоченность судьбой заложников и раненых», - указали в заявлении.

Франция и ФРГ осудили атаку движения ХАМАС по территориям Израиля. Макрон в своих социальных сетях выразил «полную солидарность» с пострадавшими и их близкими.

По данным ТАСС , французское дипломатическое ведомство распространило заявление об «абсолютном неприятии терроризма». Также МИД страны указал на приверженность безопасности израильтян.

Конфликт между Израилем и Палестиной получил новый виток 7 октября. Боевики ХАМАС ударили сотнями ракет по стране. В результате массированной атаке погибли более 800 израильтян, а четверо россиян пропали без вести.

Власти страны ответили на действия палестинского движения. Армия Израиля нанесла удар по сектору Газа , в котором проживают около 2,3 миллиона человек.

Президент Франции Эммануэль Макрон поговорил по телефону с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху по поводу эскалации конфликта в стране. Об этом сообщил канал BFMTV , ссылаясь на заявление Елисейского дворца.