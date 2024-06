Макрон неожиданно высказался о Владимире Путине

Диалог с президентом России Владимиром Путиным возможен на разные темы. Об этом в подкасте Génération Do It Yourself заявил французский лидер Эммануэль Макрон.

«Я бы продолжил диалог с Владимиром Путиным», - подчеркнул он.

При этом президент отметил, что темами обсуждения могут стать различные вопросы, даже несмотря на то, что общения между двумя лидерами в последние месяцы не было.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев высказал мнение, что Макрону после провала его партии на выборах в Европейский парламент пора уйти в отставку, или, как образно выразился российский политик, - «на свалку истории».