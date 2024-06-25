25 июня 2024, 04:19

Макрон неожиданно высказался о Владимире Путине

РИА «Новости»
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Диалог с президентом России Владимиром Путиным возможен на разные темы. Об этом в подкасте Génération Do It Yourself заявил французский лидер Эммануэль Макрон.

Диалог с президентом России Владимиром Путиным возможен на разные темы. Об этом в подкасте Génération Do It Yourself заявил французский лидер Эммануэль Макрон.

«Я бы продолжил диалог с Владимиром Путиным», - подчеркнул он.

При этом президент отметил, что темами обсуждения могут стать различные вопросы, даже несмотря на то, что общения между двумя лидерами в последние месяцы не было.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев высказал мнение, что Макрону после провала его партии на выборах в Европейский парламент пора уйти в отставку, или, как образно выразился российский политик, - «на свалку истории».

Эммануэль Макрон Россия Владимир Путин Франция
25 июня 2024, 03:47
«Они пытали меня». Трамп обвинил тюремщиков в жестком обращении с ним
РИА «Новости»
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Команда лидера республиканцев Дональда Трампа обвинила служащих тюрьмы округа Фултон в штате Джорджия в пытках экс-президента. Об этом сообщил The Hill со ссылкой на письмо предвыборного штаба политика.

Автор статьи напомнил, что в августе прошлого года Трамп прошел формальную процедуру ареста в тюрьме округа Фултон, где ему предъявили обвинения по 13 пунктам по делу о вмешательстве в выборы 2020 года. В пенитециарном учреждении Трамп провел 20 минут, в течение которых у него сняли отпечатки пальцев и «сфотографировали на память».

«Они пытали меня в окружной тюрьме Фултона и сделали мой снимок», - написали в сообщении штаба от имени Трампа.

Ранее Трамп заявил, что согласится с любым решением суда по делу о фальсификации деловых документов, используя которые он якобы пытался скрыть выплаты порноактрисе Сторми Дэниелс.

Суд Тюрьмы Дональд Трамп Аресты Выборы
25 июня 2024, 03:34
Джулиана Ассанжа освободили из тюрьмы
РИА «Новости»
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Освобожденный из тюрьмы основатель Wikileaks Джулиан Ассанж покинул Великобританию. Информация об этом появилась на аккаунте Wikileaks в соцсети Х.

«Джулиан Ассанж на свободе. Утром 24 июня он покинул тюрьму строгого режима Белмарш, проведя там 1901 день», - сказано в публикации организации.

Там уточнили, что Высокий суд Лондона отпустил журналиста под залог.

Ранее стало известно, что 26 июня проведут слушания, в рамках которых он признает часть обвинений. Как узнали журналисты телеканала NBC News, эта сделка позволит телеведущему освободиться из заключения после пяти лет, уже проведенных им в тюрьме Великобритании.

Ранее адвокат Ассанжа Дженнифер Робинсон призвала британское правительство поддержать его. По словам правозащитника, его дело создало прецедент, способный сдерживать журналистов по всему миру.

Великобритания Суд Джулиан Ассанж Тюрьмы
25 июня 2024, 03:06
США назвали своего основного союзника вне НАТО
РИА «Новости»
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Американский лидер Джо Байден назвал Кению основным союзником США вне Североатлантического альянса. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на президентский меморандум, адресованный государственному секретарю.

«Объявляю Кению основным союзником США вне НАТО для целей <…> закона [о зарубежной помощи] и закона о контроле за экспортом вооружения», - сказано в меморандуме.

Такой привилегированный статус есть у 20 государств, среди которых - Катар, Колумбия и Кения. Их добавили при Байдене.

О том, что Байден решил наделить Кению статусом союзника США вне НАТО стало известно еще в мае. По словам представителя Белого дома, это сделает страну партнером Америки по глобальным вопросам.

Ранее глава Штатов решил найти специалиста по мемам. От него будут требовать новых идей и развития сотрудничества с подкастерами.

США Белый дом в США НАТО Джо Байден
25 июня 2024, 02:27
Путин и Эрдоган встретятся в ближайшие дни
РИА «Новости»
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Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в ближайшее время встретится с президентом России Владимиром Путиным в Астане. Об этом сообщил министр иностранных дел страны Хакан Фидан в беседе с телеканалом Habertürk.

«Мы ждем визита господина Путина в Турцию. Приглашения от господина президента были, они открыты. У них [в РФ] и у нас [в Турции] был избирательный процесс. Я думаю, что эти вопросы будут обсуждаться в ближайшие дни», - заявил он.

О скорой встрече Путина и Эрдогана ранее сообщил и представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, визит главы государства в Турцию пока не произошел, потому что у лидеров обеих стран не получается совместить свои рабочие графики. Пресс-секретарь президента отметил, что контакты между двумя государствами будут «продолжаться на высшем уровне».

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в ближайшее время встретится с президентом России Владимиром Путиным в Астане. Об этом сообщил министр иностранных дел страны Хакан Фидан в беседе с телеканалом Habertürk.

Турция Дмитрий Песков Реджеп Эрдоган Россия Владимир Путин

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