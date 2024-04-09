Макрон напомнил Вучичу о статусе Сербии и посоветовал сверять свои решения с ЕС

Он напомнил, что Сербия претендовала на членство в Евросоюзе. Эммануэль Макрон сказал, что ее примут, но важно подтвердить свое намерение и двигаться вместе, несмотря на «превратности».

«Это стратегический выбор, который важно вновь подтвердить… <…> Важно, чтобы Сербия продолжала реализовывать этот выбор, в частности, путем более тесного согласования наших решений во внешней политике», - сказал он.

Александр Вучич в марте предупредил в соцсетях об угрозе национальным интересам Сербии и Республике Сербской. Позднее он уточнил, что имел ввиду резолюцию Генассамблеи ООН о геноциде в Сребренице и прием республики Косово в Совет Европы.