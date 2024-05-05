Макрон испугался мощности и дальности российских ракет

«На Украине на карту поставлена безопасность европейцев. Если Россия победит, то в следующую секунду не будет безопасности ни в Румынии, ни в Польше, ни в Литве, ни в нашей стране», - сказал он.

Ранее планировщики НАТО оценили шансы «прямого вторжения» России в одну из стран-участниц блока в ближайшие годы. В итоге вероятность такого исхода событий оказалась маленькой. В том числе и российское правительство много раз отмечало, что РФ не намерена ни на кого нападать, тогда как Североатлантический альянс нацелен на конфронтацию.

Как отмечали в командовании ВС Польши, польская армия в мае начнет переброску военной техники на север страны - в регионы, расположенные рядом с границей с Калининградской областью. Такие действия связаны с учениями НАТО Steadfast Defender 2024. Это одни из самых масштабных учений за последние десятилетия.