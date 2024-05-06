Макрон исключил вероятность войны Франции с Россией
Франция не находится в состоянии войны с Россией или российским народом. Как сообщило РИА «Новости», с таким заявлением выступил президент европейской страны Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином в Париже.
Франция не находится в состоянии войны с Россией или российским народом. Как сообщило РИА «Новости» , с таким заявлением выступил президент европейской страны Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином в Париже.
«Мы не находимся в войне ни с Россией, ни с российским народом», - заявил Макрон.