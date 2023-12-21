Макрон допустил приглашение Путина во Францию

Во время программы журналисты затронули тему предстоящих в 2024 году крупных событий. Один из них отметил, что на церемонию приедет президент США Джо Байден. Он также предположил, что на праздник не пригласят Путина, который 10 лет назад участвовал в мероприятии.

«Ну, только если не состоятся мирные переговоры и не изменится ситуация с [президентом Украины] Владимиром Зеленским», - ответил Макрон на слова журналиста.

Ранее президент Франции говорил, что готов поговорить с российским коллегой. По его словам, он может возобновить диалог с Путиным, если у того есть предложения по установлению долгосрочного мира на Украине.