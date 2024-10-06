Макрон анонсировал акцию в поддержку Ливана в октябре

Трансляцию выступления французского лидера провел YouTube-канал Елисейского дворца.

Макрон поблагодарил членов Международной организации Франкофонии (франкоязычных стран - прим. ред.) за одобрение конференции в поддержку Ливана в октябре. По словам президента, представители Франкофонии выступили за немедленное прекращение огня и призвали к деэскалации ситуации на Ближнем Востоке.

До этого Эммануэль Макрон призвал прекратить поставки оружия Израилю. Президент напомнил, что Франция не поставляет вооружения ЦАХАЛ, а также предложил другим странам последовать этому примеру.