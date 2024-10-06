06 октября 2024, 00:26

Макрон анонсировал акцию в поддержку Ливана в октябре

РИА «Новости»
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Франция проведет международную конференцию в поддержку Ливана, южные районы которого атакует Израиль, заявил президент Эммануэль Макрон. Он уточнил, что мероприятие состоится уже в этом месяце.

Трансляцию выступления французского лидера провел YouTube-канал Елисейского дворца.

Макрон поблагодарил членов Международной организации Франкофонии (франкоязычных стран - прим. ред.) за одобрение конференции в поддержку Ливана в октябре. По словам президента, представители Франкофонии выступили за немедленное прекращение огня и призвали к деэскалации ситуации на Ближнем Востоке.

До этого Эммануэль Макрон призвал прекратить поставки оружия Израилю. Президент напомнил, что Франция не поставляет вооружения ЦАХАЛ, а также предложил другим странам последовать этому примеру.

Эммануэль Макрон Франция Конфликт Ливана и Израиля
05 октября 2024, 23:22
МИД РФ оценил прошедшие слушания в Гааге по правам в Керченском проливе
Freepik
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Слушания в МУС в Гааге по украинскому иску о правах прибрежных государств в Черном, Азовском морях и Керченском проливе прошли успешно для российской стороны, Россия на заседании представила аргументированную позицию. Об этом рассказал глава россицской делегации, посол по особым поручениям МИД РФ Геннадий Кузьмин, его слова привело РИА «Новости».

«Я считаю, что слушания были успешны для нас. Без всяких сомнений была представлена субстантивная позиция, аргументированная, с опорой на правовые и фактологические аргументы», - сказал он.

Кузьмин выразил мнение, что судьям после слушаний «есть, над чем подумать». Российские интересы отстаивала большая команда, на слушаниях выступили разные эксперты и свидетели.

Ранее в Международная федерация прав человека (FIDH) направила МУС запрос на выдачу ордеров журналистам и политикам из РФ. В списке оказались телеведущий Владимир Соловьев, главный редактор RT Маргарита Симоньян и заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Черное море Суд Россия МИД РФ
05 октября 2024, 21:51
«Хезболла» выпустила ракеты по военному комплексу на севере Израиля
РИА «Новости»
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Ливанское движение «Хезболла» нанесло удар по военному производственному комплексу в городе Сахнин на севере Израиля. Об этом сообщила пресс-служба движения, ее процитировало РИА «Новости».

«Бойцы исламского сопротивления нанесли ракетный удар по военному производственному комплексу АТА в Сахнине», - сказано в сообщении.

Во время попытки израильских военных пройти к окрестностям населенного пункта Одайсе на юге Ливана произошел мощный взрыв. «Хезболла» также выпустила ракеты по военным ЦАХАЛ в приграничных населенных пунктах Кфар-Гилади, Юваль и Ярон. Попытки зайти к Одайсе дважды провалились.

Израиль Ракеты Военные Конфликт Ливана и Израиля «Хезболла»
05 октября 2024, 19:40
Почти 100 человек подхватили опасную инфекцию в Гонконге, четверо погибли
Pxhere
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Более 90 человек в специальном административном районе (САР) в Гонконге заразились стрептококковой инфекцией. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на местный центр защиты здоровья при депздраве.

Всего заболел 91 человек, 40 из них выписали из больницы, 43 госпитализированных пациента находятся в стабильном состоянии. Еще четыре человека - в тяжелом состоянии, столько же скончались.

Речь идет о заражении штаммом ST283. Согласно результатам эпидемиологического расследования, до появления симптомов 75 человек контактировали с сырой рыбой.

Ранее эпидемиолог, заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко допустил завоз вируса Марбург в Россию.

Болезни Гонконг
05 октября 2024, 18:14
Поляки возмутились из-за строительства американской АЭС
РИА «Новости»
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Строительство американской АЭС в Польше — рядом с недостроенной советской возмутило местных жителей, сообщила газета The New York Times. Строителей из США призвали возвести объект в другом месте.

«Это одно из самых красивых мест в Польше», - заявил священник католической церкви в Вейхерове Даниэль Новак.

Жители Хочева, где планируют построить АЭС, против станции, однако считают, что власти все же реализуют объект.

«Это определенно произойдет, определенно», - отметил курирующий проект чиновник Мачей Бандо.

В начале сентября в Киевской области тлели и горели торфяники. По словам синоптика Евгения Тишковца, радиоактивные вещества от горящего в Чернобыльской зоне отчуждения леса могли достигнуть территории Польши всего за сутки.

Строительство американской АЭС в Польше - рядом с недостроенной советской возмутило местных жителей, сообщила газета The New York Times. Строителей из США призвали возвести объект в другом месте.

США СССР Строительство Польша АЭС

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