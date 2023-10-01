Маккарти могут лишить поста спикера Палаты представителей
Член Палаты представителей Конгресса США республиканец Мэтт Гаетц сообщил о планах в ближайшее время подать прошение об отстранении Кевина Маккарти с поста спикера палаты. Об этом он заявил в интервью телеканалу CNN.
По его словам, законодательное ведомство США нуждается в новом руководстве, которому можно доверять.
«Никто не доверяет Кевину Маккарти… Он лгал президенту США Джо Байдену, лгал консерваторам в палате», - отметил Гаетц.
По данным газеты The Washington Post, республиканцы намерены сместить Маккарти с поста спикера Палаты представителей США уже на этой неделе. Если он лишится своего поста, то в рядах Республиканской партии начнется борьба за назначение нового спикера.
Сейчас Палату представителей Конгресса США заняли представители республиканцев.