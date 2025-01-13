Махачев поставил на место американского стримера за «гениальный» вопрос про Wi-Fi в России

Отрывок из нового стрима 24-летнего блогера завирусился в Сети. На нем Росс спрашивает у Махачева, есть ли в России беспроводной интернет. По реакции спортсмена видно, что он шокирован вопросом американца.

«Все, что есть в США, там есть. Ты думаешь, что Россия - это деревня? Нет. Все технологии там есть», - ответил Ислам.

Стримеру пришлось извиниться за свой «безумный» вопрос. Эдин добавил, что хотел бы побывать в России и потренироваться в Москве вместе с Махачевым.

Ранее стало известно, что Владимир Путин подписал закон о запрете треш-стримов в России. Такой формат трансляций определили как информацию, оскорбляющую человеческое достоинство и нравственность.