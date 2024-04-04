04 апреля 2024, 22:12

МАГАТЭ сообщило о реальной опасности для ЗАЭС

РИА «Новости»
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Одна из двух высоковольтных линий, снабжающих Запорожскую АЭС, отключилась. Это подтвердил в соцсети X генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

«Сегодня утром… Запорожская АЭС потеряла соединение с единственной оставшейся резервной линией электропередачи на 330 киловольт», - сообщил он.

По его словам, в условиях конфликта «события сегодняшнего утра еще раз подчеркивают очень реальные опасности, грозящие этому крупнейшему объекту».

Высоковольтная линия энергоснабжения 330 кВ «Феросплавная-1» отключилась 4 апреля в 10:06, сообщили в пресс-службе станции.

Ранее критическая инфраструктура ЗАЭС попала под обстрел украинских боевиков. В район забора, за которым размещены баки с дизельным топливом, ВСУ сбросили взрывчатку.

АЭС Запорожская АЭС МАГАТЭ
04 апреля 2024, 21:59
Женщина, из-за которой началась вспышка сибирской язвы под Воронежем, признала вину
Freepik
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Правоохранители закончили расследовать уголовное дело в отношении 53-летней жительницы Воронежской области, из-за небрежного отношения которой в регионе в прошлом году у 11 человек диагностировали сибирскую язву. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного Комитета России.

«На предварительном следствии обвиняемая дала признательные показания и ходатайствовала о рассмотрении уголовного дела в особом порядке», - сказано в публикации.

Как выяснили следователи, подозреваемая занималась выращиванием рогатого скота. Мясо животных женщина продавала перекупщикам. В августе прошлого года она приказала брату забить зверя, которого не показывали ветеринару и и не вакцинировали от сибирской язвы. В итоге обвиняемая продала непроверенное мяса, а перекупщики распространили его на рынке в Воронеже.

После случившегося брат фигурантки почувствовал недомогание. Врачи нашли у него сибирскую язву. В биоматериале забитого животного тоже обнаружили ДНК инфекции. Началась вспышка этого заболевания в регионе, в больницы попали 11 человек, один из пациентов - несовершеннолетний.

Против женщины возбудили уголовное дело по статье о нарушении ветеринарных правил. Сейчас разбирательство закончили, скоро информацию передадут в суд.

Ранее жителя Тувы осудили за продажу конины , зараженной сибирской язвой. От мяса пострадали пять человек.

Уголовное дело Болезни Женщины Животные
04 апреля 2024, 20:15
Украинская модель разбилась на Ferrari в Италии
Pxhere
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Украинская модель Анна Краевская разбилась в Пьемонте на спортивном автомобиле Ferrari. Как сообщила газета la Repubblica, за рулем машины был 40-летний сербский диджей Хюсни Кестай, известный под псевдонимом Dj Style Q. Пара ехала на скорости 200 миль в час.

Украинская модель Анна Краевская разбилась в Пьемонте на спортивном автомобиле Ferrari. Как сообщила газета la Repubblica , за рулем машины был 40-летний сербский диджей Хюсни Кестай, известный под псевдонимом Dj Style Q. Пара ехала на скорости 200 миль в час.

«Опознать тело следователям дорожной полиции помогло заявление об исчезновении, поданное в швейцарскую полицию друзьями девушки», - написали авторы материала.

Машина ехала в сторону границы со Швейцарией. На скорости она потеряла сцепление с асфальтом и врезалась в ограждение на автостраде. От удара авто буквально разломилось пополам, и одно из передних колес отскочило на десятки метров.

«Передняя часть автомобиля практически исчезла», - добавили журналисты.

На место происшествия прибыли врачи и пожарные, но сделать ничего не удалось.

По предварительным данным, за несколько часов до аварии диджей выступал в клубе. Мужчина женат и у него двое детей 11 и 14 лет, которые живут в Косове с матерью.

«Кестай погиб вместе с моделью, родившейся в Одессе, но проживающей в Швейцарии, которая сидела рядом с ним», - добавили авторы материала.

Ранее крупная авария в Италии произошла с участием автобуса, который упал с эстакады.

Погиб 21 человек , еще 12 получили травмы. Из-за аварии сообщение поездов между Местре и Венецией временно остановили.

Италия Модели Машины Полиция Швейцария
04 апреля 2024, 19:08
Стало известно о возможном сокращении крупнейшего в России проекта по СПГ
РИА «Новости»
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«Новатэк» может отложить открытие третьей и второй технологических линий проекта «Арктик СПГ-2» из-за экономических ограничений со стороны США. Об этом сообщило агентство Reuters.

«Новатэк» рассчитывал открыть вторую линию уже в 2024 году, а до 2026 года запустить и третью. Производство СПГ планировалось нарастить до 19,8 миллиона тонн СПГ и 1,6 миллиона тонн стабильного газового конденсата в год.

По информации издания, сейчас компания обсуждает возможность использования оборудования для третьей линии на заводе по производству СПГ в Мурманске.

США включили проект «Арктик СПГ-2» в санкционные списки в ноябре 2023 года.

Ранее предположение о приостановке строительства третьей линии проекта высказал глава французской энергетической компании TotalEnergies Патрик Пуянне. По его словам, вторую линию все-таки запустят, несмотря на возникшие трудности.

США Газ Россия Арктика Заводы
04 апреля 2024, 18:34
Захарова предупредила россиян о возможных «задержаниях и похищениях» на Олимпиаде
РИА «Новости»
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Россиянам, которые поедут на Олимпийские игры в Париже, стоит быть бдительными из-за вероятных провокаций. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире «Матч ТВ».

По ее мнению, в Париже хотят сделать все для того, чтобы присутствие россиян на Играх стало «максимально затрудненным». Российским представительствам не предоставляют нужную информацию, «нет логистической ясности». Впрочем, мэр Парижа Анн Идальго открыто дала понять, что россиянам и белорусам рады не будут.

Ранее МОК не допустил россиянина Абдулрашида Садулаева, двукратного олимпийского чемпиона по вольной борьбе к участию в турнире в Баку, где разыграют путевки на Олимпийские игры. Как пояснил «360» вице-президент Федерации спортивной борьбы России Олег Дуканов, у решения явно была политическая подоплека , - кроме того, Садулаев стал бы «очень серьезным конкурентом».

«Возможны провокации, незаконные задержания, похищения, как это было с нашими соотечественниками эти годы. Похищения были путем арестов, задержаний», - отметила дипломат.

Задержания Спортсмены Париж Мария Захарова Россия МИД РФ Франция

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