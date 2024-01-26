26 января 2024, 15:52

МАГАТЭ предупредило о реальной угрозе крупной ядерной аварии на ЗАЭС

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Потенциальная опасность крупной аварии на Запорожской атомной электростанции остается реальной, заявил гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси в Совете Безопасности ООН. Его слова привели на сайте МАГАТЭ.

Ситуация с ядерной безопасностью все еще крайне неустойчивая, подчеркнул Гросси.

«Шесть реакторов станции остановлены с середины 2022 года - пять из них в режиме холодной остановки и один в режиме горячей остановки», - напомнил он.

ЗАЭС давно не подвергалась обстрелам, однако в регионе продолжаются боевые действия. Иногда они происходят в непосредственной близости от станции. Глава МАГАТЭ заявил, что сотрудники организации регулярно сообщают о ракетах, пролетающих у объекта. Это ставит под угрозу физическую целостность АЭС.

Эксперты МАГАТЭ ранее обнаружили мины вокруг объекта. Их установили для защиты от диверсий , сообщил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Ракеты ООН Запорожская АЭС МАГАТЭ
26 января 2024, 16:39
Участки на выборах президента откроют во всех странах с посольствами России
РИА «Новости»
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Участки на выборах президента России откроются во всех странах, где есть дипломатические представительства и консульские учреждения. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге.

Она отметила, что избирательные участки откроют даже в недружественных России государствах, если там есть посольства.

«Избирательные участки будут открыты во всех странах, в которых имеются дипломатические представительства и консульские учреждения нашей страны, в том числе и в недружественных», - подчеркнула дипломат Захарова добавила, что Россия проработает вопрос обеспечения безопасности членов избирательной комиссии и граждан, которые будут голосовать за рубежом.

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко рассказала, что недоброжелатели попытаются вмешаться в выборы президента. По ее словам, противники России предпримут недружественные шаги и усилят информационную войну.

Мария Захарова Россия МИД РФ Выборы Выборы президента — 2024
26 января 2024, 16:33
Медведев предрек создание Техасской Народной Республики
Unsplash
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Образование Техасской Народной Республики становится все более реальным. Такое заявление сделал заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

Политик напомнил, что уже говорил об этом в конце позапрошлого года в шутливом предсказании. По его словам, власти США продемонстрировали полную неспособность справиться с миграционным кризисом, разгоревшемся в крупнейшем штате.

«Его губернатор смачно наплевал на позицию Белого дома с немощным стариком Байденом и начал восстанавливать заграждения из колючей проволоки. Все что угодно - лишь бы защититься от наплыва мигрантов, которые бесконтрольно пересекают южную границу», - написал Медведев.

Это еще один пример ослабления американской гегемонии, которое происходит в результате действий самих представителей США. Власти могут «довести до белого каления» население Техаса, которое уже всерьез задумалось об отделении.

«История знает случаи, когда отдельные штаты попытались расстаться с Северо-Американскими Соединенными Штатами и образовать конфедерацию. Все это привело к кровавой гражданской войне, унесшей жизни тысяч и тысяч людей», - напомнил Медведев.

Так или иначе, США рискуют столкнуться с конституционным кризисом и надолго погрузиться в пучину нового противостояния, добавил политик.

О возможности выхода Техаса из состава США сообщили американские СМИ. Такие заявления являются популистским маневром , считает политолог Виктор Мизин.

США Дмитрий Медведев
26 января 2024, 16:20
Внезапный визит Путина в Калининград напугал страны Евросоюза
РИА «Новости»
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Внезапная поездка президента Владимира Путина в Калининград напугала приграничные страны Евросоюза. Об этом сообщила газета Telegraph.

По данным издания, российский лидер вызвал панику своей поездкой и нарастил опасения по поводу возможного конфликта с НАТО. Это связано с тем, что в ЕС боятся, будто Калининград станет очагом противостояния в будущем.

В тот момент, когда Путин приблизился к Балтийскому морю, истребители у берегов шведского острова Готланд привели в боевую готовность.

«Путин, похоже, насмехался над странами Балтии, пролетая рядом с Эстонией и огибая берега Латвии и Литвы», - предположили авторы материала.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков накануне подчеркнул, что визит Путина в Калининград не является неким посланием НАТО. Это обычный рабочий момент - глава государства работает над развитием всех регионов страны.

Путин прибыл в Калининград 25 января. Он встретился со студентами в университете Канта и провел переговоры с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым.

Россия Евросоюз НАТО Владимир Путин Калининград
26 января 2024, 16:08
ООН сравнила казнь азотом в США к пыткам
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Казнь заключенного азотом в Соединенных Штатах можно приравнять к пыткам. Об этом сообщил верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк, чьи слова привел сайт Barron`s.

Подобная мера несовместима с правом на жизнь, подчеркнул представитель организации. Он выразил сожаление по поводу казни Кеннета Юджина Смита в Алабаме.

«Этот новый и непроверенный метод удушения газообразным азотом может быть приравнен к пыткам или жестокому, бесчеловечному или унижающему достоинство обращению», - подчеркнул Тюрк.

Он призвал все государства ввести мораторий на казнь и способствовать ее дальнейшей отмене.

Казнь при помощи чистого азота применили в США впервые. Мужчину приговорили за заказное убийство женщины в 1988 году. В результате проведенной процедуры Кеннета Смита объявили мертвым, сообщил губернатор Алабамы Кей Айви.

Ранее к смертной казни приговорили жителя Японии. Синдзи Аоба признали виновным в поджоге анимационной студии Kyoto Animation Co.

США Заключенные Убийства ООН

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