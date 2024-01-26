МАГАТЭ предупредило о реальной угрозе крупной ядерной аварии на ЗАЭС

Ситуация с ядерной безопасностью все еще крайне неустойчивая, подчеркнул Гросси.

«Шесть реакторов станции остановлены с середины 2022 года - пять из них в режиме холодной остановки и один в режиме горячей остановки», - напомнил он.

ЗАЭС давно не подвергалась обстрелам, однако в регионе продолжаются боевые действия. Иногда они происходят в непосредственной близости от станции. Глава МАГАТЭ заявил, что сотрудники организации регулярно сообщают о ракетах, пролетающих у объекта. Это ставит под угрозу физическую целостность АЭС.

Эксперты МАГАТЭ ранее обнаружили мины вокруг объекта. Их установили для защиты от диверсий , сообщил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.