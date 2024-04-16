МАГАТЭ не обнаружило признаков наличия у Ирана ядерного оружия

Директор МАГАТЭ отметил, что факт аккумуляции обогащенного урана не означает автоматически наличия ядерного оружия.

«У нас в агентстве нет какой-либо информации или индикаторов, свидетельствующих, что в Иране есть ядерная программа», - заявил Гросси.

В ночь на 14 апреля иранские военные выпустили в сторону Израиля 185 беспилотников, 110 ракет класса «земля - земля» и 36 крылатых ракет. Это был ответ на удар Израиля по посольству в Дамаске. В Израиле заявили, что иранские ракеты и дроны не достигли целей. Основной ущерб инфраструктуре страны причинили баллистические ракеты.

Из-за обострения конфликта между Ираном и Израилем на Ближнем Востоке может начаться новый кризис.