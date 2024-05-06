06 мая 2024, 03:01

Мадуро заявил, что власти США готовят Гайану для нападения на Венесуэлу

РИА «Новости»
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Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил власти США в милитаризации латиноамериканского региона и подготовке Гайаны для нападения на республику. Об этом в соцсети X написал исполнительный вице-президент страны Делси Родригес.

«Латинская Америка и Карибский бассейн должны оставаться зоной мира. Народы должны выступить против американской милитаризации нашего региона», - сказано в сообщении.

Родригес также опубликовала видео разговора Мадуро с министром обороны Владимиром Падрино Лопесом.

Глава республики заявил, что США развернули в Гайане 12 баз ЦРУ и 14 секретных баз Южного командования ВС страны. Тем самым американцы превратили соседнее государство в эпицентр угрозы миру в регионе и, в частности, в Венесуэле.

Президент напомнил, как Соединенные Штаты готовили Украину против России, подчеркнув, что тем же самым они сейчас занимаются и здесь. Заявление Мадуро прозвучало на фоне обострения территориального конфликта с Гайаной.

В конце прошлого года венесуэльский лидер подписал декрет о присоединении Эссекибо , на тот момент региона соседней страны, в состав республики, переименовав его в Гайана-Эссекибо. Спустя время страны договорились мирно решить территориальный спор , определив принадлежность региона в соответствии с Женевским соглашением 1966 года.

Николас Мадуро
07 мая 2024, 02:55
Посольство России в ЮАР высмеяло пост НАСА о первом американце в космосе
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Посольство России в ЮАР иронично оценило сообщение НАСА в соцсети X о том, что американец Алан Шепард стал первым человеком в космосе. К посту американцы прикрепили фотографию астронавта.

В ответ аккаунт дипмиссии России в ЮАР выложил фото Юрия Гагарина с подписью: «Первый человек в космосе, [американский астронавт Алан Шепард], в цвете. 12 апреля 1961 года».

Помимо этого, пользователи соцсети оставили заметку сообщества в которой указали, что миссия «Меркурий-Редстоун-3» была первым американским пилотируемым полетом в космос. Первой пилотируемой миссией был полет корабля «Восток-1» на борту с Юрием Гагариным.

Накануне центр НАСА сообщил, что 63 года назад Алан Шепард вошел в историю в качестве пилота корабля Freedom 7, совершившего «первый в истории» пилотируемый полет в космос. При этом центр НАСА не стал говорить о полете Юрия Гагарина за три недели до миссии Шепарда.

Месяц назад спускаемый аппарат корабля «Союз МС-24», на борту которого находился российский космонавт Олег Новицкий, успешно приземлился в Казахстане.

Россия Космос Юрий Гагарин
07 мая 2024, 02:16
Финны нашли способ попасть в Россию, несмотря на закрытую границу
РИА «Новости»
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С начала года число финнов на пограничном пункте «Нарва» на российско-эстонской границе увеличилось в 35 раз, если сравнивать с аналогичным периодом в 2023 году. Об этом сообщило издание Yle.

Власти Финляндии закрыли границу с Россией 15 декабря. Местным жителям пришлось менять планы, так как срок ее открытия не озвучили. Всех пассажиров стали направлять в Эстонию.

«Около 7300 граждан Финляндии пересекли границу из Нарвы в Россию и вернулись в Эстонию через этот же МАПП. В прошлом году данная цифра равнялась примерно 200», - уточнило издание.

Кроме того, число пересекающих границу финнов возросло на КПП «Лухамаа» и «Койдула».

В конце апреля спикер Госдумы Вячеслав Володин перечислил последствия решения финских властей по закрытию границы с РФ. По его словам, так они остановили турпоток, бизнес начал закрываться, «экономику угробили» и лишили своих граждан возможности развиваться.

Ранее финская полиция задержала трех российских студентов , подозревая их в нарушении санкционного законодательства.

Финляндия Россия Эстония
07 мая 2024, 02:06
Хакеры взломали сервера Минобороны Великобритании
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Хакеры взломали сервера Министерства обороны Великобритании. Об этом сообщил телеканал Sky News.

«Во вторник парламентариям будет сообщено о масштабной утечке данных, связанной с Министерством обороны и нацеленной на военнослужащих», - указали в сообщении.

Кибератаке подверглась система начисления заработной планы действующим военнослужащим и некоторым ветеранам. Хакеры раскрыли их имена и банковские реквизиты. По данным телеканала, за взломом якобы стоит Китай.

Ранее стало известно о взломе эфира украинского телеканала «Прямой». Хакеры запустили на бегущей строке антиамериканские и пророссийские лозунги на русском и украинском языках.

До этого хакеры обнародовали в сети личную информацию о сотрудниках территориальных центров комплектования Украины, участвовавших в массовой мобилизации в стране.

Хакеры Утечки данных Китай
07 мая 2024, 00:26
В США отреагировали на задержание американского военного во Владивостоке
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Россия сообщила властям США о задержании американского военнослужащего во Владивостоке, подозреваемого в нарушении закона. Об этом РИА «Новости» заявила официальный представитель Пентагона Синтия Смит.

Американского солдата задержали 2 мая. Его обвинили в преступном поведении, отметила Смит.

«Россия уведомила Госдепартамент о задержании в соответствии с Венской конвенцией о консульских сношениях», - подчеркнула она.

Она добавила, что семье задержанного военного уже сообщили об этом. Сейчас Госдеп оказывает ему консульскую помощь. По словам Смит, это деликатный вопрос.

Ранее телеканал NBC сообщил, что солдат США прибыл в Россию из Южной Кореи, причем не по служебным делам, а по собственной инициативе.

Его задержали по подозрению в краже у женщины.

Ранее адвокат арестованного в США россиянина Александра Винника рассказал, что тот заключил сделку о признании вины. Теперь вместо пожизненного заключения ему придется провести в тюрьме до 10 лет.

США Задержания Пентагон Преступления Госдеп США Военные Россия Владивосток

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