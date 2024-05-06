Мадуро заявил, что власти США готовят Гайану для нападения на Венесуэлу

«Латинская Америка и Карибский бассейн должны оставаться зоной мира. Народы должны выступить против американской милитаризации нашего региона», - сказано в сообщении.

Родригес также опубликовала видео разговора Мадуро с министром обороны Владимиром Падрино Лопесом.

Глава республики заявил, что США развернули в Гайане 12 баз ЦРУ и 14 секретных баз Южного командования ВС страны. Тем самым американцы превратили соседнее государство в эпицентр угрозы миру в регионе и, в частности, в Венесуэле.

Президент напомнил, как Соединенные Штаты готовили Украину против России, подчеркнув, что тем же самым они сейчас занимаются и здесь. Заявление Мадуро прозвучало на фоне обострения территориального конфликта с Гайаной.

В конце прошлого года венесуэльский лидер подписал декрет о присоединении Эссекибо , на тот момент региона соседней страны, в состав республики, переименовав его в Гайана-Эссекибо. Спустя время страны договорились мирно решить территориальный спор , определив принадлежность региона в соответствии с Женевским соглашением 1966 года.