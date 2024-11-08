08 ноября 2024, 10:41

Мадуро сравнил Путина с Криштиану Роналду

РИА «Новости»
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Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что его российский коллега Владимир Путин является звездой международной политики с бомбардирским чутьем. Такую лестную характеристику Мадуро дал в ходе заседания двусторонней межправительственной комиссии высокого уровня, его слова привело РИА «Новости».

Глава государства высоко оценил прошедший в Казани саммит БРИКС, а также полное погружение Путина в процесс.

«Он присутствовал на пленарном заседании, проводил двухсторонние встречи, принимал все делегации. Без сомнения, политическим языком мы могли бы сказать: Путин - звезда международной политики. У него нюх бомбардира, как у Криштиану Роналду», - сказал Мадуро.

Президент Венесуэлы добавил, что ходе двусторонней встречи с Путиным в Казани они рассмотрели дипломатическую, геополитическую и политическую повестки в совместной работе стран.

Ранее журналисты чешского издания Lidovky назвала Россию неформальным лидером стран Глобального Юга.

Николас Мадуро Международные отношения Владимир Путин Криштиану Роналду
08 ноября 2024, 09:55
Песков ответил на вопрос о послании Путина для лидеров АТЭС через Оверчука
РИА «Новости»
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Информации о намерении отправить послания кому-то из лидеров стран АТЭС от президента России Владимира Путина пока нет, однако в двусторонних контактах это нормальная практика. Об этом РИА «Новости» сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Путин ранее подписал распоряжение направить российскую делегацию во главе с вице-премьером Алексеем Оверчуком на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в 2024 году в Перу.

«Информации на этот счет пока нет, не знаю. Но в целом это нормальная практика, такие формы используются для двусторонних контактов», - сказал Песков.

Форум АТЭС состоится в столице Перу Лиме с 13 по 17 ноября. В 2023 году Оверчук также руководил делегацией России на соответствующем саммите в Сан-Франциско.

В прошлом году итоговую декларацию АТЭС приняли с полным учетом позиции России , отмечал Оверчук.

Дмитрий Песков Россия
08 ноября 2024, 08:05
Глава Приднестровья сообщил о готовности к диалогу с властями Молдавии
РИА «Новости»
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Приднестровье готово к диалогу с молдавскими властями после прошедших в республике президентских выборов. Об этом сообщил РИА «Новости» глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадим Красносельский.

Он отметил, что ранее неоднократно присылал официальные письма в адрес президента Молдовы. Красносельский предлагал организовать встречи и на высшем политическом уровне обсудить отношения стран.

«После выборов в соседнем государстве моя позиция не изменилась: я открыт к диалогу и контактам с руководством Республики Молдова», - подчеркнул он.

В воскресенье, 3 ноября, в Молдавии состоялся второй тур президентских выборов. Победу одержала действующий президент республики Майя Санду, набрав 55,33% голосов.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова связала победу Санду с репрессиями. По ее словам, итоги второго тура выборов в Молдавии говорят о глубоком расколе в обществе.

Молдавия Приднестровье Выборы президента Молдавии
08 ноября 2024, 07:55
Губернатор Калифорнии готов бороться с «незаконными действиями» Трампа
РИА «Новости»
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Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом заявил о готовности штата к борьбе с «незаконными действиями» администрации одержавшего победу на выборах президента США Дональда Трампа. Об этом он написал в социальной сети X.

Представитель Демократической партии уточнил, что для защиты от таких действий он уже созвал специальную сессию.

«Мы в Калифорнии готовы бороться. Я созвал чрезвычайную сессию, чтобы защитить штат от всех незаконных действий новой администрации Трампа и укрепить наши правовые ресурсы», - сообщил он.

Ньюсом добавил, что Калифорния откажется отступать и позволять нападать на ее законы и ценности.

«Будь это действия в области климатической повестки, свобода принятия решений в отношении деторождения или основные гражданские права», - заключил губернатор штата.

Ранее премьер-министр Венгрии заявил, что выпил водки в честь победы Трампа на выборах.

США Дональд Трамп Калифорния Выборы президента США
08 ноября 2024, 07:41
Орбан выпил водки в честь победы Трампа
РИА «Новости»
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Премьер Венгрии Виктор Орбан выпил водки в честь победы республиканца Дональда Трампа на выборах президента США. Об этом он сообщил на пресс-конференции после саммита Европейского политического сообщества в Будапеште.

На саммите Организации тюркских государств Орбан ранее обещал выпить шампанского в случае победы Трампа.

«В честь этой фантастической победы я выпил в Бишкеке водки», - сказал он.

Трамп выиграл выборы, которые состоялись 5 ноября в США. Он стал первым политиком в США с XIX века, кому после четырехлетнего перерыва удалось вернуться в Белый дом.

Кандидат от Демократической партии Камала Харрис признала поражение, а текущий президент страны Джо Байден провел телефонный разговор с Трампом и поздравил его с победой. Предположительно, инаугурация Трампа состоится 20 января.

Дональд Трамп Выборы президента США Виктор Орбан

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