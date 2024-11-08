Мадуро сравнил Путина с Криштиану Роналду

Информации о намерении отправить послания кому-то из лидеров стран АТЭС от президента России Владимира Путина пока нет, однако в двусторонних контактах это нормальная практика. Об этом РИА «Новости» сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Путин ранее подписал распоряжение направить российскую делегацию во главе с вице-премьером Алексеем Оверчуком на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в 2024 году в Перу.

«Информации на этот счет пока нет, не знаю. Но в целом это нормальная практика, такие формы используются для двусторонних контактов», - сказал Песков.

Форум АТЭС состоится в столице Перу Лиме с 13 по 17 ноября. В 2023 году Оверчук также руководил делегацией России на соответствующем саммите в Сан-Франциско.

В прошлом году итоговую декларацию АТЭС приняли с полным учетом позиции России , отмечал Оверчук.